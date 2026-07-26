جوشوا وهيرن يشيدان بتركي آل الشيخ ودوره في نهضة الملاكمة العالمية

أشاد الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، إلى جانب رئيس شركة «ماتش روم سبورت»، إيدي هيرن، بالدور الذي يقوم به المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، في ترسيخ مكانة المملكة وجهةً عالميةً لأبرز نزالات الملاكمة، مثمنين الجهود التي تبذلها اللجنة السعودية للملاكمة في تنظيم واستضافة الأحداث الكبرى، وذلك عقب الأمسية العالمية التي احتضنتها جدة، وشهدت عودة جوشوا بانتصار مثير على الألباني كريستيان برينغا، ليمهِّد الطريق نحو المواجهة المرتقبة أمام مواطنه البريطاني تايسون فيوري.

ونجا جوشوا، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، من بداية صعبة بعدما تعرَّض للسقوط مرتين في الجولة الأولى إثر لكمات قوية من برينغا، قبل أن يستعيد توازنه ويقلب مجريات النزال في الجولة الثانية، موجهاً سلسلة من اللكمات الحاسمة التي أجبرت الحكم على إيقاف المواجهة وإعلان فوزه بالضربة القاضية، ليؤكد عودته إلى الحلبة ويفتح الباب أمام النزال المنتظر مع فيوري، الذي تغلب بدوره على البولندي ماريوش فاخ قبل يومين في تايلاند.

وجاءت المواجهة في أول ظهور لجوشوا (36 عاماً) منذ الحادث المروري الذي تعرَّض له في نيجيريا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأسفر عن وفاة اثنين من أصدقائه المقربين، في حين أُصيب هو أيضاً. ورغم البداية العاصفة، نجح الملاكم البريطاني في تجاوز أصعب لحظات النزال، بعدما صمد حتى نهاية الجولة الأولى قبل أن يفرض سيطرته الكاملة في الجولة الثانية.

وسقط جوشوا للمرة الأولى بعد أقل من 30 ثانية من انطلاق النزال إثر ضربة يمينية قوية من برينغا، ثم تلقى سقوطاً ثانياً في الدقائق الأخيرة من الجولة الأولى، ما أثار الشكوك حول قدرته على مواصلة القتال. إلا أنه عاد بقوة مع بداية الجولة الثانية، وشنَّ هجوماً متواصلاً بمجموعة من اللكمات القوية التي حاصرت منافسه على الحبال، قبل أن يتدخل الحكم ويوقف النزال بعد عجز الملاكم الألباني عن الدفاع عن نفسه.

وقال جوشوا عقب الفوز: «برينغا مقاتل شرس وقوي، ووضعني في اختبار صعب، لكن هذا ما يفعله الأبطال. نحن نسقط ثم ننهض ونواصل المسيرة، وهذه هي الحياة».

من جانبه، قال إيدي هيرن، مروج أعمال جوشوا ورئيس شركة «ماتش روم سبورت»، إن مواجهة جوشوا وفيوري أصبحت محسومة، مضيفاً: «وقَّعنا العقد وانتهى كل شيء، لكن الليلة كانت تدور حول القوة التي أظهرها أنتوني. عندما تسقط مرتين في الجولة الأولى ويعتقد الجميع أن مسيرتك انتهت، ثم تنهض وتواصل القتال وتفوز بهذه الطريقة، فهذا يوضح شخصية البطل».

وأضاف هيرن أن الانتصار لم يكن مجرد فوز جديد في سجل جوشوا، بل رسالة واضحة بأنه عاد للمنافسة على أكبر النزالات في عالم الملاكمة، وفي مقدمتها المواجهة البريطانية المنتظرة أمام تايسون فيوري، التي تُعدُّ من أكثر النزالات ترقباً على مستوى العالم.