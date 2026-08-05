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السماح بعودة باركر لحلبات الملاكمة بعد إيقافه بسبب المنشطات

جوزيف باركر (رويترز)
جوزيف باركر (رويترز)
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السماح بعودة باركر لحلبات الملاكمة بعد إيقافه بسبب المنشطات

جوزيف باركر (رويترز)
جوزيف باركر (رويترز)

قال جوزيف باركر، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، الأربعاء، إنه حصل على الإذن بالعودة إلى حلبة الملاكمة، بعد أن كان فشل في اجتياز اختبار المنشطات خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأنكر النيوزيلندي (34 عاماً)، الذي حمل لقب «بطل العالم للوزن الثقيل» من «منظمة الملاكمة العالمية» في الفترة من 2016 إلى 2018، تعاطي أي مادة محظورة، وكان يواجه خطر الإيقاف لمدة عامين.

وكان فشل في اجتياز الاختبار الطوعي الذي خضع له في اليوم الذي خاض فيه نزالاً خسره أمام البريطاني فابيو واردلي. وقالت وسائل إعلام بريطانية في ذلك الوقت إن نتائج الاختبار أظهرت وجود آثار للكوكايين في جسمه.

وقال باركر في بيان: «يسعدني تأكيد رفع الإيقاف المؤقت عني، وسأعود إلى الحلبة قريباً».

وأضاف: «نُصحت بعدم الإدلاء بمزيد من التصريحات في الوقت الحالي، ريثما يتم الانتهاء من التفاصيل. شكراً لجميع مشجعيّ».

وأكد روبرت سميث، الأمين العام لـ«المجلس البريطاني لمراقبة الملاكمة»، رفع الإيقاف، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

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