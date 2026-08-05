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آرسنال يتوصل لصفقة من أجل ضم غيمارايش

برونو غيمارايش (رويترز)
برونو غيمارايش (رويترز)
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آرسنال يتوصل لصفقة من أجل ضم غيمارايش

برونو غيمارايش (رويترز)
برونو غيمارايش (رويترز)

توصل آرسنال الإنجليزي إلى اتفاق مع نيوكاسل يونايتد بشأن صفقة بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني (101 مليون دولار أميركي) للتعاقد مع قائده البرازيلي برونو غيمارايش، وفق ما أفادت تقارير.

وكان مستقبل لاعب الوسط البرازيلي محل تكهنات واسعة خلال الأسابيع الماضية، بعدما تردد أنه يرغب في الرحيل عن ملعب «سانت جيمس بارك» والانتقال إلى ملعب «الإمارات».

وانضم غيمارايش، البالغ من العمر 28 عاماً، إلى نيوكاسل قادماً من ليون الفرنسي عام 2022، وسجّل 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات مع الـ«ماغبايز» الموسم الماضي.

وبعد فترة راحة أعقبت مشاركته مع منتخب البرازيل في كأس العالم، التحق غيمارايش بزملائه في نيوكاسل خلال المعسكر التدريبي التحضيري للموسم في إسبانيا.

وكان إيدي هاو، الذي ترك منصب مدرب نيوكاسل الأسبوع الماضي، قد اعترف بأنه يشعر بالقلق من إمكانية خسارة غيمارايش.

ولم يكن آرسنال -بطل الدوري الإنجليزي الممتاز- نشطاً بالقدر نفسه مقارنة بتوتنهام ومانشستر سيتي وتشيلسي في سوق الانتقالات مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.

ولم يتحدث المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا علناً عن اهتمام النادي بضم غيمارايش، لكنه أكد أن الفريق «نشط جداً» و«طموحه كبير فيما يريد تحقيقه».

وقال أرتيتا: «نحتاج إلى زيادة المنافسة داخل الفريق، والتأكد من أننا نحدد الأمور التي نفتقدها في التشكيلة».

ويفتتح آرسنال حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة كوفنتري على ملعب «الإمارات» في 21 أغسطس (آب).

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