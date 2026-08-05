الملاكمة البريطانية تشابمان تتعافى بعد جراحة طارئة

أعلن فريق فوت بوكسينغ، المسؤول عن أعمال الملاكمة البريطانية رافين تشابمان، اليوم (الأربعاء)، أنها تتعافى حالياً بعد خضوعها لجراحة طارئة لعلاج نزيف في الدماغ، عقب إغمائها في أثناء جلسة تدريب بالدنمارك.

وانهارت الملاكمة (32 عاماً) في أثناء التدريب يوم 24 يوليو (تموز) الماضي، ونُقلت على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث شخّص الأطباء إصابتها بورم دموي ونزيف في الدماغ.

وقال «فوت بوكسينغ»، في بيان على تطبيق «إنستغرام»: «خضعت رافين لجراحة طارئة على الفور. نجحت العملية في وقف النزيف وساعدت في استقرار الورم».

وأضاف: «خلال اليوم السابق، تم إيقاف إعطائها المهدئات، وتواصل تلقي العلاج في انتظار إعادتها تحت إشراف طبي إلى مستشفى في المملكة المتحدة، حيث من المتوقع أن تستغرق عملية إعادة تأهيلها بعض الوقت».

وأشار فريق فوت بوكسينغ إلى أن عائلة تشابمان موجودة معها في الدنمارك. وتلقت رسائل دعم من مختلف أرجاء مجتمع الملاكمة بمن في ذلك المروج السابق فرنك وارن.

والتقت تشابمان مع الأسترالية سكاي نيكولسون على لقب وزن الريشة التابع لمجلس الملاكمة العالمي عام 2024، في أول نزال على لقب عالمي للسيدات يُقام في السعودية، وخسرت بقرار إجماع الحكام.

وحققت عشرة انتصارات وهزيمتَين.