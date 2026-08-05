مونفيس يخوض آخر بطولة «غراند سلام» في مسيرته

سيشارك الفرنسي غايل مونفيس في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخِر البطولات الأربع الكبرى، المقررة بين 23 أغسطس (آب) الحالي و13 سبتمبر (أيلول) المقبل، لتكون آخر بطولة «غراند سلام» في مسيرته، وفق ما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب.

وقال «الاتحاد الفرنسي»: «قرر (الاتحاد) منح بطاقة دعوة إلى بطولة الولايات المتحدة 2026 لكل من يوليا جان جان (المصنفة 119 عالمياً) وغايل مونفيس (المصنف 347 عالمياً)».

ويرتبط الاتحاد الفرنسي للتنس باتفاق شراكة مع نظيره الأميركي يتيح له الاستفادة من بطاقات دعوة في كل من بطولتيْ «رولان غاروس»، ثاني البطولات الأربع الكبرى، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وأكد «الاتحاد الفرنسي» أن «غايل مونفيس، البالغ من العمر 39 عاماً، سيشارك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للمرة الـ18»، مشيراً إلى أنه بلغ الدور نصف النهائي في نسخة 2016، وهي أفضل نتيجة له في البطولات الأربع الكبرى، إضافة إلى وصوله إلى نصف نهائي «رولان غاروس» في عام 2008.

ووضع مونفيس، المُتوج بـ13 لقباً في بطولات الفردي، الحصول على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة المُقامة على ملاعب فلاشينغ ميدوز ضِمن «أهدافه الكبرى» قبل نهاية مسيرته.

وأوضح مونفيس، الاثنين، في مونتريال، حيث يخوض، الخميس، مباراة الدور الثاني من دورة الألف نقطة أمام الأميركي أليكس ميكلسن، أنه سيحتفل بعيد ميلاده الأربعين مع بداية البطولة، في الأول من سبتمبر، مضيفاً: «لطالما قلت إنني أرغب في اللعب وتقديم أداء جيد حتى سن الأربعين».