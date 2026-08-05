«ألعاب الكومنولث»: فقدان أثر ملاكمين أوغنديين

أكدت الشرطة الاسكوتلندية، الأربعاء، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن عدداً من أفراد منتخب أوغندا للملاكمة باتوا في عداد المفقودين بعد مشاركتهم في دورة ألعاب الكومنولث في غلاسكو.

وقالت شرطة اسكوتلندا في بيان إنها «تلقّت بلاغات بشأن عدد من الرياضيين الذين لم يُعرف مكانهم»، مضيفة أنها تجري «تحريات»، وتتواصل مع وزارة الداخلية.

وشارك نحو 3000 رياضي من 74 دولة في دورة ألعاب الكومنولث 2026 التي استضافتها أكبر مدن اسكوتلندا، فيما أقيم حفل الختام الأحد.

وقال رئيس الاتحاد الأوغندي للملاكمة موهانغي موزيس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في كمبالا، بعد وصول أول الرياضيين العائدين مساء الثلاثاء، إن عضوين فقط من أصل ستة في منتخب أوغندا للملاكمة عادوا إلى البلاد.

وأوضح موزيس أن الذين لم يعودوا هم قائد الفريق نوهو باتي، إضافة إلى ملاكم آخر وعضوتين في الفريق.

ومن بين أفراد المنتخب الذين عادوا إلى الوطن حفيد الرئيس الأوغندي السابق عيدي أمين، عزيز عبدول، الذي استُبعد من منافسات ربع النهائي بسبب نطحة بالرأس.

وقال موزيس إنه «من المبكر جداً القول إن الملاكمين الأربعة اختفوا»، لافتاً إلى أن تأشيراتهم البريطانية لا تزال سارية المفعول، وأنهم أحرار في زيارة الأصدقاء وأفراد العائلة.

وأضاف أن بعض أفراد الفريق كان من المقرر أن يعودوا «في وقت لاحق من هذا الأسبوع»، فيما ينتظر عودة آخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال: «من المبكر جداً وصف الأمر بالاختفاء. دعونا ننتظر حتى انتهاء صلاحية تأشيراتهم».

وقال الرئيس التنفيذي للألعاب فيل باتي، لوكالة الأنباء «برس أسوسيشن» البريطانية، الاثنين: «نعمل بشكل وثيق جداً مع شرطة اسكوتلندا وقوة الحدود البريطانية وهيئة التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة لضمان وصول الجميع ومغادرتهم وفقاً للأنظمة».

كما أفادت وسائل إعلام إقليمية بأن ملاكماً باكستانياً لم يعد إلى بلاده في الموعد المحدد.