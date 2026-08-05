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صفقة قياسية تنقل الحارس اليوناني زولاكيس إلى هال سيتي

حارس المرمى اليوناني كونستانتينوس زولاكيس (رويترز)
حارس المرمى اليوناني كونستانتينوس زولاكيس (رويترز)
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صفقة قياسية تنقل الحارس اليوناني زولاكيس إلى هال سيتي

حارس المرمى اليوناني كونستانتينوس زولاكيس (رويترز)
حارس المرمى اليوناني كونستانتينوس زولاكيس (رويترز)

أعلن هال سيتي الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع حارس المرمى اليوناني كونستانتينوس زولاكيس لمدة 5 سنوات قادماً من أولمبياكوس مقابل مبلغ قياسي للنادي.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية أفادت بأن قيمة الصفقة بلغت نحو 20 مليون جنيه إسترليني (26.95 مليون دولار)، بالإضافة إلى مكافآت إضافية، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق لهال سيتي البالغ 13 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه مقابل لاعب وسط توتنهام هوتسبير ريان ميسون عام 2016.

وفاز اللاعب (23 عاماً) بأربعة ألقاب للدوري اليوناني الممتاز مع أولمبياكوس، وكان ضمن الفريق الذي فاز بدوري المؤتمر الأوروبي موسم 2023 - 2024.

وخاض 9 مباريات دولية مع اليونان وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري اليوناني الممتاز موسم 2024 - 2025.

وقال زولاكيس في بيان: «أنا مستعد لبدء فصل جديد في مسيرتي... هال سيتي يمثل تجربة مختلفة لأننا نلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. علينا أن نواجه أفضل اللاعبين، لذلك فإن هذا يمثل تحدياً لي. أشعر بأنني مستعد».

وصعد هال سيتي للدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ميدلسبره في نهائي الأدوار الإقصائية لدوري الدرجة الثانية، وسيبدأ مشواره في الدوري الممتاز على أرضه أمام مانشستر يونايتد يوم 22 أغسطس (آب) الحالي.

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