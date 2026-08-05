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الرياضة رياضة عالمية

«تور دي فرانس»: فوليرينغ تتوّج بالمرحلة الخامسة... ورويسر تُحافظ على القميص الأصفر

المتسابقة الهولندية ديمي فوليرينغ (أ.ف.ب)
المتسابقة الهولندية ديمي فوليرينغ (أ.ف.ب)
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«تور دي فرانس»: فوليرينغ تتوّج بالمرحلة الخامسة... ورويسر تُحافظ على القميص الأصفر

المتسابقة الهولندية ديمي فوليرينغ (أ.ف.ب)
المتسابقة الهولندية ديمي فوليرينغ (أ.ف.ب)

تفوقت المتسابقة الهولندية، ديمي فوليرينغ، في هجوم سريع قبل النهاية على منافستيها الرئيسيتين لتفوز بالمرحلة الخامسة من سباق فرنسا للدراجات للسيدات، الأربعاء، في حين حلّت السويسرية مارلين رويسر في المركز الثاني لتحافظ على صدارة الترتيب العام.

وبدت البولندية كاتارزينا نيفادوما-فيني متسابقة فريق (كانيون سرام) كأنها تقدمت بفارق حاسم مع بقاء 300 متر على النهاية، لكن فوليرينغ (متسابقة إف دي جيه يونايتد-سويز) رفعت من وتيرتها لتطاردها وتصدرت السباق قرب خط النهاية.

وأدت المرحلة الشاقة التي امتدت لمسافة 140 كيلومتراً من ماكون إلى بيلفيل-أون-بوجوليه، التي تضمنت 8 مرتفعات جبلية، إلى التغيير المتوقع في الترتيب العام للسباق، لكن صاحبتي المركزين الأول والثاني حافظتا على موقعيهما دون تغيير.

وتحتفظ رويسر، التي فازت بسباق ضد الساعة في منافسات الفردي يوم الثلاثاء لتحتل الصدارة وترتدي القميص الأصفر، بفارق 12 ثانية عن فوليرينغ، الفائزة بنسخة 2023، في حين صعدت نيفادوما-فيني من المركز السادس إلى المركز الثالث في الترتيب العام، متأخرة بفارق دقيقة و17 ثانية عن المتصدرة.

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الرياضة سباق للدراجات فرنسا

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