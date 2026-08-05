تريزيغيه يوجه رسالة لصلاح قبل انتقاله الرسمي لطرابزون

حرص محمود حسن تريزيغيه، نجم منتخب (الفراعنة) وفريق الأهلي المصري السابق لكرة القدم، على توجيه رسالة لمحمد صلاح، قائده في منتخب مصر، الذي أصبح على وشك التوقيع رسمياً لفريق طرابزون سبور التركي.

وكتب تريزيغيه في حسابه الشخصي بتطبيق «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي، الأربعاء: «بالتوفيق لأفضل لاعب في العالم... مرحباً بك في النادي العظيم طرابزون سبور».

وسبق لتريزيغيه اللعب في صفوف طرابزون بعد انتهاء مسيرته مع فريق أستون فيلا الإنجليزي، حيث خاض مع الفريق 76 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفاً وصنع 16 هدفاً آخر لزملائه.

ووصل صلاح إلى تركيا في وقت سابق من الأربعاء، استعداداً لتوقيع عقود الانضمام لطرابزون، الذي أعلن عن موعد حفل توقيع التعاقد مع نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق.

وذكر طرابزون في بيان رسمي: «سيقام حفل توقيع عقد لاعبنا الجديد، محمد صلاح، في ملعب (بابارا بارك) الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي».