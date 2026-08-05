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الرياضة رياضة سعودية

تحضيرات الدوري السعودي: بالثلاثة… الاتفاق يكسب الأهلي

من تحضيرات الاتفاق الأخيرة قبل مواجهة الأهلي (نادي الاتفاق)
من تحضيرات الاتفاق الأخيرة قبل مواجهة الأهلي (نادي الاتفاق)
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تحضيرات الدوري السعودي: بالثلاثة… الاتفاق يكسب الأهلي

من تحضيرات الاتفاق الأخيرة قبل مواجهة الأهلي (نادي الاتفاق)
من تحضيرات الاتفاق الأخيرة قبل مواجهة الأهلي (نادي الاتفاق)

خسر الأهلي مباراته الودية أمام الاتفاق بنتيجة 3 - 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب النادي الأهلي في جدة، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وشهدت المواجهة استمرار الجهاز الفني في الوقوف على جاهزية اللاعبين ومنح الفرصة لعدد من العناصر، إلى جانب الظهور الأول لعدد من الصفقات الجديدة التي شاركت خلال الشوط الثاني.

وافتتح الاتفاق التسجيل عند الدقيقة 19، قبل أن يعزز تقدمه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 30، مستفيداً من أفضلية واضحة خلال معظم فترات الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، نجح مهاجم الأهلي فراس البريكان في تقليص الفارق، بعدما سجل هدف فريقه الأول في الوقت بدل الضائع (45 + 1)، لينتهي النصف الأول بتقدم الاتفاق بنتيجة 2-1.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، عزز الاتفاق تقدمه سريعاً بإحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 48، ليصعّب مهمة أصحاب الأرض في العودة إلى أجواء المباراة.

وأجرى الجهاز الفني للأهلي عدة تبديلات بهدف رفع المعدل البدني وإشراك أكبر عدد من اللاعبين، حيث دفع عند الدقيقة 60 بالثلاثي ويندرسون جالينو، والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، والمدافع البرازيلي روجر إيبانيز، بدلاً من محمد سليمان بكر، ومشعل المطيري، وصالح أبو الشامات.

كما شهدت الدقيقة 70 إجراء تبديلين إضافيين، بدخول المدافع التركي ميريح ديميرال ولاعب الوسط إنزو ميو بدلاً من إدوارد سبيرتسيان وريان حامد، في إطار توزيع دقائق اللعب على عناصر الفريق خلال المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي.

ورغم محاولات الأهلي خلال الدقائق الأخيرة لتقليص الفارق، حافظ الاتفاق على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم اللقاء الودي بنتيجة 3 - 1.

تأتي هذه المواجهة ضمن سلسلة المباريات التحضيرية التي يخوضها الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتجهيز الصفقات الجديدة والوقوف على أفضل الخيارات قبل الاستحقاقات الرسمية المنتظرة.

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