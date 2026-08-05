يايسله مدرباً لنيوكاسل يونايتد حتى 2030

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تعيين الألماني ماتياس يايسله مديراً فنياً للفريق الأول بعقد يمتد لأربع سنوات، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته التدريبية بعد رحيله عن الأهلي السعودي.

وأعرب يايسله، البالغ من العمر 38 عاماً، عن سعادته بتولي المهمة، مؤكداً ثقته الكاملة في مشروع النادي وطموحاته المستقبلية، وقال: «أؤمن بهذا المشروع بشكل كامل، هناك رؤية واضحة وقيادة قوية ومنصة استثنائية للبناء عليها».

وكان المدرب الألماني قد انضم بالفعل إلى معسكر نيوكاسل الإعدادي في مدينة لا مانغا الإسبانية خلال الأيام الماضية، بعد حسم إجراءات انتقاله رسمياً بحسب ما ذكرت صحيفة «التايمز» الإنجليزية.

ويصل يايسله إلى ملعب سانت جيمس بارك بعدما حقق نجاحات لافتة، إذ توج بلقبَي الدوري النمساوي مع ريد بول سالزبورغ، قبل أن يقود الأهلي السعودي للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأتي بداية يايسله في ظروف صعبة، بعدما شهد نيوكاسل رحيل عدد من أبرز نجومه خلال الأشهر الماضية، بينهم البرازيلي برونو غيماريش، إلى جانب ألكسندر إيزاك، ساندرو تونالي وأنتوني غوردون، وهو ما يفرض على المدرب الألماني مهمة إعادة بناء الفريق.

ورغم التغييرات الكبيرة، تؤكد إدارة نيوكاسل ثقتها بقدرات يايسله، معتبرة أنه أحد أبرز المدربين الشباب في العالم، وهو ما دفعها لدفع نحو 9.4 مليون جنيه إسترليني كتعويض للأهلي السعودي لإتمام التعاقد معه.

وتسعى إدارة النادي إلى بناء فريق شاب قادر على المنافسة مستقبلاً، مع استمرار العمل على تدعيم التشكيلة خلال سوق الانتقالات، بينما سيكون الهدف الواقعي في الموسم الجديد استعادة الاستقرار والمنافسة على المراكز الأولى في الدوري الإنجليزي.