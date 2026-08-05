مانشستر سيتي يهزم نجوم الدوري الكوري بثلاثية في ثاني مبارياته الودية

تغلّب مانشستر سيتي الإنجليزي على فريق نجوم الدوري الكوري الجنوبي بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، الأربعاء، ضمن جولة الفريق الإنجليزي الآسيوية استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتُعد هذه المباراة الثانية لمانشستر سيتي خلال جولته التحضيرية، بعدما استهل مبارياته الودية بمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، السبت الماضي.

ودخل مانشستر سيتي المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل منذ الدقيقة التاسعة بواسطة الدولي الجزائري ريان آيت نوري، الذي تسلّم الكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها بقدمه اليمنى بصورة رائعة في الشباك.

جيريمي مونغا لاعب مانشستر سيتي خلال المباراة الودية أمام نجوم الدوري الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب.إ)

ولم يتأخر رد فريق نجوم الدوري الكوري، إذ أدرك التعادل بعد 3 دقائق فقط، وتحديداً في الدقيقة 12، بعدما أطلق داي وون كيم تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

واستعاد مانشستر سيتي سيطرته سريعاً، ونجح الهولندي تيجاني رايندرز في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 20، مستفيداً من تمريرة قدمها له الدولي الغاني أنطوان سيمينيو.

وواصل الفريق الإنجليزي ضغطه الهجومي ليضيف المهاجم الشاب ديفين موباما الهدف الثالث في الدقيقة 23، بعدما حوّل الكرة بنجاح إلى داخل الشباك.

وفرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللعب خلال ما تبقى من الشوط الأول، في مقابل محاولات محدودة من فريق نجوم الدوري الكوري لم تُشكل خطورة كبيرة على مرمى دوناروما، لينتهي الشوط بتقدم الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عدداً من التغييرات بهدف منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين للمشاركة والوقوف على جاهزيتهم قبل بداية الموسم.

وحافظ مانشستر سيتي على استحواذه، وسعى إلى إضافة مزيد من الأهداف عن طريق فيل فودين ورياض آيت نوري، لكن الفريق الكوري نجح في تهديد مرمى سيتي بأخطر فرصه خلال الشوط الثاني، عندما ارتطمت تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعارضة الحارس البديل ماركوس بيتينيلي.

وفي الدقيقة 74، تمكن اللاعب الشاب جيريمي مونغا من تسجيل الهدف الرابع لمانشستر سيتي، لكن الحكم ألغاه بعد ثبوت وجود لمسة يد على اللاعب قبل دخول الكرة إلى الشباك.

وكثّف مانشستر سيتي ضغطه خلال الدقائق الأخيرة، واقترب من تسجيل الهدف الرابع في أكثر من مناسبة، لكن حارس فريق نجوم الدوري الكوري تألق في التصدي للمحاولات الإنجليزية.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحقق الفريق انتصاره في ثاني مبارياته الودية ضمن جولته الآسيوية التحضيرية.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، السبت المقبل، في ثالث مبارياته الودية خلال الجولة الآسيوية، قبل العودة إلى إنجلترا لاستكمال استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.