يوفنتوس يهزم تشيلسي ودياً بهدف في هونغ كونغ

فاز يوفنتوس الإيطالي على تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 1 - 0، بالمباراة الودية التي جمعتهما، الأربعاء، في هونغ كونغ، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وسجل لاعب منتخب كوسوفو إيدون زيغروفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ68، ليقود يوفنتوس إلى تحقيق الفوز في واحدة من أبرز مواجهاته التحضيرية هذا الصيف.

لاعب تشيلسي جيمي غيتنز في صراع على الكرة مع لاعب يوفنتوس آندريا كامبياسو (أ.ف.ب)

ويواصل يوفنتوس استعداداته للموسم الجديد بخوض مباراتين وديتين أمام مواطنيه إنتر ميلان في 8 أغسطس (آب) الحالي، ثم باليرمو في 11 أغسطس.

في المقابل، يلتقي تشيلسي ميلان الإيطالي يوم 8 أغسطس، قبل أن يواجه جوهور دار التعظيم الماليزي في اليوم التالي، على أن يخوض المباراتين بتشكيلتين مختلفتين، في إطار خطة المدرب الإسباني تشابي ألونسو لمنح أكبر عدد من اللاعبين فرصة المشاركة قبل انطلاق الموسم.