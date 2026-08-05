عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:34 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

يوفنتوس يهزم تشيلسي ودياً بهدف في هونغ كونغ

مدافع يوفنتوس بيير كالولو خلال صراع على الكرة مع لاعب تشيلسي مامادو سار (رويترز)
مدافع يوفنتوس بيير كالولو خلال صراع على الكرة مع لاعب تشيلسي مامادو سار (رويترز)
TT
TT

يوفنتوس يهزم تشيلسي ودياً بهدف في هونغ كونغ

مدافع يوفنتوس بيير كالولو خلال صراع على الكرة مع لاعب تشيلسي مامادو سار (رويترز)
مدافع يوفنتوس بيير كالولو خلال صراع على الكرة مع لاعب تشيلسي مامادو سار (رويترز)

فاز يوفنتوس الإيطالي على تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 1 - 0، بالمباراة الودية التي جمعتهما، الأربعاء، في هونغ كونغ، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وسجل لاعب منتخب كوسوفو إيدون زيغروفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ68، ليقود يوفنتوس إلى تحقيق الفوز في واحدة من أبرز مواجهاته التحضيرية هذا الصيف.

لاعب تشيلسي جيمي غيتنز في صراع على الكرة مع لاعب يوفنتوس آندريا كامبياسو (أ.ف.ب)

ويواصل يوفنتوس استعداداته للموسم الجديد بخوض مباراتين وديتين أمام مواطنيه إنتر ميلان في 8 أغسطس (آب) الحالي، ثم باليرمو في 11 أغسطس.

في المقابل، يلتقي تشيلسي ميلان الإيطالي يوم 8 أغسطس، قبل أن يواجه جوهور دار التعظيم الماليزي في اليوم التالي، على أن يخوض المباراتين بتشكيلتين مختلفتين، في إطار خطة المدرب الإسباني تشابي ألونسو لمنح أكبر عدد من اللاعبين فرصة المشاركة قبل انطلاق الموسم.

مواضيع
الدوري الإنجليزي هونغ كونغ

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مانشستر سيتي يهزم نجوم الدوري الكوري بثلاثية في ثاني مبارياته الودية

رياضة عالمية ريان آيت نوري يحتفل مع زملائه بعد تسجيله هدفاً لمانشستر سيتي في المباراة الودية (أ.ب.إ)

مانشستر سيتي يهزم نجوم الدوري الكوري بثلاثية في ثاني مبارياته الودية

تغلّب مانشستر سيتي الإنجليزي على فريق نجوم الدوري الكوري الجنوبي بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين.

«الشرق الأوسط» (سيول)
رياضة عالمية برونو غيمارايش (رويترز)
رياضة عالمية

آرسنال يتوصل لصفقة من أجل ضم غيمارايش

توصل آرسنال الإنجليزي إلى اتفاق مع نيوكاسل يونايتد بشأن صفقة بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني (101 مليون دولار أميركي) للتعاقد مع قائده البرازيلي برونو غيمارايش.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية فلورنتينو لويس (نادي إيبسويتش)
رياضة عالمية

إبسويتش يتعاقد مع فلورنتينو لويس لاعب بيرنلي

أعلن إبسويتش تاون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع فلورنتينو لويس لاعب خط وسط بيرنلي.

«الشرق الأوسط» (إيبسويتش (إنجلترا))
رياضة عالمية فيل فودين يستعد لقيادة مان سيتي (د.ب.أ)
رياضة عالمية

فودين يتطلع «لدور قيادي» في مان سيتي

أكد فيل فودين رغبته في أن يكون ضمن قادة مانشستر سيتي خلال الموسم الجديد، في ظل رحيل عدد من أصحاب الخبرة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
رياضة عالمية بورنموث الإنجليزي اكتسح جنوا الإيطالي (نادي بورنموث)
رياضة عالمية

بعشرة أهداف... بورنموث يكتسح جنوا وديّاً

حقق فريق بورنموث الإنجليزي فوزاً ساحقاً على نظيره جنوا الإيطالي بنتيجة 10-1، الثلاثاء، استعداداً للموسم الجديد.

«الشرق الأوسط» (بورنموث (إنجلترا))