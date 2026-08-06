أرتيتا: لاعبو آرسنال غاضبون بعد الخسارة من بيتيس

قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن لاعبيه كانوا ​غاضبين للغاية بعد خسارتهم 3 - 1 من ريال بيتيس، في دبلن، أمس (الأربعاء)، رغم أن المدرب الإسباني عبَّر عن رضاه عن رد فعلهم تجاه الهزيمة في فترة التحضير للموسم. واستغل بيتيس مجموعة من الأخطاء الدفاعية ليسجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول ‌عن طريق ‌رودريغو ريكيلمي ونيلسون ديوسا ​وبابلو فورنالس، ‌في ⁠حين ​رد آرسنال ⁠بهدف سجله بييرو هينكابي بعد مرور نصف ساعة من البداية. وقال أرتيتا للصحافيين: «إنهم غاضبون للغاية؛ لقد واجهوا صعوبات. إنهم مستاءون، لكنه أمر جيد، هذا ما نحتاج إليه».

من الواضح أن هناك أموراً يجب تحسينها، وبعض النقاط ⁠الإيجابية التي يمكن استخلاصها من المباراة، ‌وأحياناً تكون النتيجة ‌السيئة أمراً جيداً لإشعال الحماس ​أكثر». وغاب عدد من ‌اللاعبين الأساسيين عن آرسنال، منهم ديكلان ‌رايس وبوكايو ساكا وإبريتشي إيزي ونوني مادويكي، بينما استأنف مارتن أوديجار التدريبات الفردية مؤخراً.

ومع ذلك، خاض بطل الدوري الإنجليزي اللقاء بتشكيلة أساسية قوية، ضمَّت ‌فيكتور يوكريش وكاي هافرتس والوافد الجديد كريستوس تزوليس. وتعرض لاعب خط الوسط لوي ⁠كوبلي (19 ⁠عاماً) لإصابة في الركبة بعد وقت قصير من دخوله بديلاً، وعبَّر أرتيتا عن قلقه من احتمال تعرُّض اللاعب الشاب لإصابة خطيرة.

وقال المدرب: «لأكون صريحاً؛ أنا قلق جداً على هذا الشاب لأن طريقة الإصابة لا تبدو مبشّرة بالخير، بالإضافة إلى الأعراض التي تظهر عليه بالفعل». وأضاف: «لذا سيتعين علينا الانتظار حتى ظهور نتائج الفحص الطبي. آمل ألا تكون الإصابة ​خطيرة». ويستهل آرسنال حملة ​الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة كوفنتري سيتي يوم 21 أغسطس (آب).