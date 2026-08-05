عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:34 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

إيفرتون يتعاقد مع الدنماركي نورغارد قادما من آرسنال

كريستيان نورغارد يوقع لإيفرتون (نادي إيفرتون)
كريستيان نورغارد يوقع لإيفرتون (نادي إيفرتون)
TT
TT

إيفرتون يتعاقد مع الدنماركي نورغارد قادما من آرسنال

كريستيان نورغارد يوقع لإيفرتون (نادي إيفرتون)
كريستيان نورغارد يوقع لإيفرتون (نادي إيفرتون)

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي إتمام صفقة ضم كريستيان نورغارد من آرسنال دون الكشف عن قيمة التعاقد.

ووقع لاعب الوسط الدفاعي، الذي يتمتع بخبرة قيادية واسعة، بما في ذلك 41 مباراة دولية مع منتخب الدنمارك وفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع آرسنال، عقدا لمدة عامين مع إيفرتون حتى نهاية يونيو (حزيران) 2028.

وسبق لنورغارد اللعب في الدنمارك وألمانيا وإيطاليا قبل انتقاله إلى إنجلترا قبل سبعة مواسم، ليصبح رابع صفقات إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد ضم ميرلين روهل وتيريك جورج وهايدن هاكني.

وفي تصريح حصري لقناة إيفرتون بعد تأكيد انضمامه للنادي، قال نورغارد: «شعور رائع. أنا سعيد للغاية بانضمامي إلى إيفرتون».

وأضاف: «كانت هناك عدة عوامل وراء ذلك، شعرت أنني بحاجة إلى تغيير ولعب دور أكبر في الفريق، عندما تحدثت مع ديفيد مويس وغيره من المسؤولين في النادي المعنيين بالصفقة، سمعت عن المشروع برمته، وقد أثار فضولي بشدة. انضمامي إلى هنا يعزز هذا الشعور أكثر».

واستطرد: «كما أن تجربتي السابقة في اللعب ضد إيفرتون، والأجواء الحماسية، والجماهير، كلها أمور أتطلع بشوق لتجربتها كلاعب في إيفرتون. إنه لشرف عظيم لي، وسأبذل قصارى جهدي، ليس فقط في أيام المباريات، بل في كل الأوقات، لأتذكر مدى أهمية هذا النادي لجماهيره. سأحرص على تمثيل النادي بأفضل صورة ممكنة».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي آرسنال بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مايوركا يهزم باريس سان جيرمان بثلاثية وديّا

رياضة عالمية احتفالية لاعبي مايوركا باكتساح باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)

مايوركا يهزم باريس سان جيرمان بثلاثية وديّا

حقق فريق ريال مايوركا الإسباني فوزا كبيرا على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3 / صفر الأربعاء في تجربة ودية تحضيرية للموسم الجديد.

«الشرق الأوسط» (بالما دي مايوركا)
رياضة عالمية توماس يايسله وترحيب خاص من مهاجم نيوكاسل الألماني فولتيماده (حساب نيوكاسل على X)
رياضة عالمية

ماتياس يايسله إلى نيوكاسل… ماذا ينتظر النادي الإنجليزي من مدرب الأهلي السابق؟

قد لا يكون اسم الألماني ماتياس يايسله مألوفاً بصورة واسعة لدى جماهير نيوكاسل يونايتد، بالنظر إلى أن تجاربه السابقة مدرباً أول اقتصرت على النمسا والسعودية.

«الشرق الأوسط» (نيوكاسل (إنجلترا))
رياضة عالمية نجم التنس البرازيلي جواو فونسيكا (أ.ب)
رياضة عالمية

«دورة مونتريال»: تأهل فونسيكا وموسيتي للدور الثالث

استعاد نجم التنس البرازيلي جواو فونسيكا بريقه في عودته إلى المنافسات، الأربعاء، في منافسات فردي الرجال لبطولة مونتريال.

«الشرق الأوسط» (مونتريال)
رياضة عالمية ماتيو بوليتانو يحتفل بهدف تقدم نابولي علىى أوساسونا (أ.ب)
رياضة عالمية

نابولي يهزم أوساسونا وديّا بثنائية

تغلب فريق نابولي الإيطالي على نظيره أوساسونا الإسباني بنتيجة 2 / 1 الأربعاء، في تجربة ودية جمعت بينهما استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

«الشرق الأوسط» (كاستل دي سانغرو (إيطاليا))
رياضة عالمية الكازاخية إيلينا ريباكينا تتأهل بصعوبة في مونتريال (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«دورة مونتريال»: ريباكينا تفوز بصعوبة... وبيغولا تتأهل

واجهت الكازاخية إيلينا ريباكينا تحديا قويا بعد أسابيع من الشكوك، أمام منافستها الأسترالية داريا كاساتكينا.

«الشرق الأوسط» (مونتريال)