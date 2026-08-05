إيفرتون يتعاقد مع الدنماركي نورغارد قادما من آرسنال

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي إتمام صفقة ضم كريستيان نورغارد من آرسنال دون الكشف عن قيمة التعاقد.

ووقع لاعب الوسط الدفاعي، الذي يتمتع بخبرة قيادية واسعة، بما في ذلك 41 مباراة دولية مع منتخب الدنمارك وفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع آرسنال، عقدا لمدة عامين مع إيفرتون حتى نهاية يونيو (حزيران) 2028.

وسبق لنورغارد اللعب في الدنمارك وألمانيا وإيطاليا قبل انتقاله إلى إنجلترا قبل سبعة مواسم، ليصبح رابع صفقات إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد ضم ميرلين روهل وتيريك جورج وهايدن هاكني.

وفي تصريح حصري لقناة إيفرتون بعد تأكيد انضمامه للنادي، قال نورغارد: «شعور رائع. أنا سعيد للغاية بانضمامي إلى إيفرتون».

وأضاف: «كانت هناك عدة عوامل وراء ذلك، شعرت أنني بحاجة إلى تغيير ولعب دور أكبر في الفريق، عندما تحدثت مع ديفيد مويس وغيره من المسؤولين في النادي المعنيين بالصفقة، سمعت عن المشروع برمته، وقد أثار فضولي بشدة. انضمامي إلى هنا يعزز هذا الشعور أكثر».

واستطرد: «كما أن تجربتي السابقة في اللعب ضد إيفرتون، والأجواء الحماسية، والجماهير، كلها أمور أتطلع بشوق لتجربتها كلاعب في إيفرتون. إنه لشرف عظيم لي، وسأبذل قصارى جهدي، ليس فقط في أيام المباريات، بل في كل الأوقات، لأتذكر مدى أهمية هذا النادي لجماهيره. سأحرص على تمثيل النادي بأفضل صورة ممكنة».