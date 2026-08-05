عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:34 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

مايوركا يهزم باريس سان جيرمان بثلاثية وديّا

احتفالية لاعبي مايوركا باكتساح باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)
احتفالية لاعبي مايوركا باكتساح باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)
TT
TT

مايوركا يهزم باريس سان جيرمان بثلاثية وديّا

احتفالية لاعبي مايوركا باكتساح باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)
احتفالية لاعبي مايوركا باكتساح باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)

حقق فريق ريال مايوركا الإسباني فوزا كبيرا على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3 / صفر الأربعاء في تجربة ودية تحضيرية للموسم الجديد.

وسجل زيتو لوفومبو الهدف الأول لمايوركا في الدقيقة 21، وأضاف جان فيرجيلي الهدف الثاني في الدقيقة 40، وأكمل الثلاثية أنتونيو رايلو في الدقيقة 51.

واعتمد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، على تشكيلة غالبيتها من العناصر البديلة والشابة، باستثناء الجورجي كفيشا كفاراتسخيليا، والحارس الروسي ماتفي سافونوف.

ويلعب باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، مباراة ودية أخرى ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم السبت المقبل، قبل أن يخوض كأس السوبر الأوروبي، أمام فريق إنجليزي آخر وهو أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، وذلك يوم 12 أغسطس (آب) الحالي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم باريس الدوري الإسباني إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

إيفرتون يتعاقد مع الدنماركي نورغارد قادما من آرسنال

رياضة عالمية كريستيان نورغارد يوقع لإيفرتون (نادي إيفرتون)

إيفرتون يتعاقد مع الدنماركي نورغارد قادما من آرسنال

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي إتمام صفقة ضم كريستيان نورغارد من آرسنال دون الكشف عن قيمة التعاقد.

«الشرق الأوسط» (ليفربول)
رياضة عالمية توماس يايسله وترحيب خاص من مهاجم نيوكاسل الألماني فولتيماده (حساب نيوكاسل على X)
رياضة عالمية

ماتياس يايسله إلى نيوكاسل… ماذا ينتظر النادي الإنجليزي من مدرب الأهلي السابق؟

قد لا يكون اسم الألماني ماتياس يايسله مألوفاً بصورة واسعة لدى جماهير نيوكاسل يونايتد، بالنظر إلى أن تجاربه السابقة مدرباً أول اقتصرت على النمسا والسعودية.

«الشرق الأوسط» (نيوكاسل (إنجلترا))
رياضة عالمية نجم التنس البرازيلي جواو فونسيكا (أ.ب)
رياضة عالمية

«دورة مونتريال»: تأهل فونسيكا وموسيتي للدور الثالث

استعاد نجم التنس البرازيلي جواو فونسيكا بريقه في عودته إلى المنافسات، الأربعاء، في منافسات فردي الرجال لبطولة مونتريال.

«الشرق الأوسط» (مونتريال)
رياضة عالمية ماتيو بوليتانو يحتفل بهدف تقدم نابولي علىى أوساسونا (أ.ب)
رياضة عالمية

نابولي يهزم أوساسونا وديّا بثنائية

تغلب فريق نابولي الإيطالي على نظيره أوساسونا الإسباني بنتيجة 2 / 1 الأربعاء، في تجربة ودية جمعت بينهما استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

«الشرق الأوسط» (كاستل دي سانغرو (إيطاليا))
رياضة عالمية الكازاخية إيلينا ريباكينا تتأهل بصعوبة في مونتريال (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«دورة مونتريال»: ريباكينا تفوز بصعوبة... وبيغولا تتأهل

واجهت الكازاخية إيلينا ريباكينا تحديا قويا بعد أسابيع من الشكوك، أمام منافستها الأسترالية داريا كاساتكينا.

«الشرق الأوسط» (مونتريال)