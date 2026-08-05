مايوركا يهزم باريس سان جيرمان بثلاثية وديّا

حقق فريق ريال مايوركا الإسباني فوزا كبيرا على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3 / صفر الأربعاء في تجربة ودية تحضيرية للموسم الجديد.

وسجل زيتو لوفومبو الهدف الأول لمايوركا في الدقيقة 21، وأضاف جان فيرجيلي الهدف الثاني في الدقيقة 40، وأكمل الثلاثية أنتونيو رايلو في الدقيقة 51.

واعتمد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، على تشكيلة غالبيتها من العناصر البديلة والشابة، باستثناء الجورجي كفيشا كفاراتسخيليا، والحارس الروسي ماتفي سافونوف.

ويلعب باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، مباراة ودية أخرى ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم السبت المقبل، قبل أن يخوض كأس السوبر الأوروبي، أمام فريق إنجليزي آخر وهو أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، وذلك يوم 12 أغسطس (آب) الحالي.