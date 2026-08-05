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الرياضة رياضة عالمية

«دورة مونتريال»: تأهل فونسيكا وموسيتي للدور الثالث

نجم التنس البرازيلي جواو فونسيكا (أ.ب)
نجم التنس البرازيلي جواو فونسيكا (أ.ب)
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«دورة مونتريال»: تأهل فونسيكا وموسيتي للدور الثالث

نجم التنس البرازيلي جواو فونسيكا (أ.ب)
نجم التنس البرازيلي جواو فونسيكا (أ.ب)

استعاد نجم التنس البرازيلي جواو فونسيكا بريقه في عودته إلى المنافسات، الأربعاء، في منافسات فردي الرجال لبطولة مونتريال.

وتأهل النجم الشاب إلى الدور الثالث في المسابقة المقامة حاليا بكندا، عقب تغلبه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وصيف البطولة سابقا، بنتيجة 7 / 6 (7 / 3)، 7 / 5 في الدور الثاني للبطولة.

وكانت هذه هي أول مباراة لفونسيكا على مستوى المحترفين منذ خسارته في الدور الثالث أمام الروسي رومان سافيولين في بطولة ويمبلدون الشهر الماضي.

وأصبح فونسيكا أول برازيلي يصل إلى الدور الثالث في البطولة الكندية، الخاصة لفئة الـ1000 نقطة، منذ جوستافو كويرتن، المصنف الأول عالميا في تسعينيات القرن الماضي.

وقال جواو فونسيكا في مقابلة أجريت معه على أرض الملعب، عقب المباراة: «أعتقد أن جواو العام الماضي كان سيفقد صوابه. أنا الآن جواو أكثر نضجا. مر أسبوعان على آخر مباراة لي، لذا كنت أعلم أنني سأكون أكثر توترا بعض الشيء أثناء إرسالي لحسم المباراة».

وأوضح في تصريحاته، التي نقلها موقع رابطة لاعبي التنس المحترفين: "شعرت بحالة جيدة، وقدمت بعض الإرسالات المتقنة، ثم ضغطت عليه. أعتقد أنني كنت بحاجة إلى تلك الاستراحة عند التعادل 5 / 5".

وبعد فوزه على تسيتسيباس في كأس ديفيز العام الماضي، تمكن فونسيكا من تعزيز سجله أمام منافسه اليوناني، بعدما حقق انتصاره الثاني عليه دون أن يتلقى أي خسارة.

وضرب اللاعب الشاب /19 عاما/ موعدا في الدور الثالث للبطولة مع المصنف التاسع كاسبر رود، الذي فاز بسهولة على الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو، بنتيجة 6 / 1 و6 / 2.

واجتاز الإيطالي لورينزو موسيتي، المصنف الـ11 للبطولة، عقبة نظيره الكولومبي نيكولاس ميغيا، بعدما تغلب عليه بنتيجة 7 / 6 (10 / 8) و6 / 2، فيما انتصر البرتغالي نونو بورغيس على الأرجنتيني توماس مارتن إيتشيفيري بنتيجة 6 / 4 و6 / 2.

ولحق البلجيكي زيزو بيرغيس بركب المتأهلين للدور الثالث أيضا، بفضل فوزه على الأرجنتيني سيباستيان بايز بنتيجة 3 / 6 و6 / 3 و6 / 2، في حين فاز الأرجنتيني ماريانو نافوني على فالنتين فاشيرو من إمارة موناكو بنتيجة 1 / 6 و6 / 3 و6 / 3.

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