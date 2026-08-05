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الرياضة رياضة عالمية

«دورة مونتريال»: ريباكينا تفوز بصعوبة... وبيغولا تتأهل

الكازاخية إيلينا ريباكينا تتأهل بصعوبة في مونتريال (أ.ف.ب)
الكازاخية إيلينا ريباكينا تتأهل بصعوبة في مونتريال (أ.ف.ب)
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«دورة مونتريال»: ريباكينا تفوز بصعوبة... وبيغولا تتأهل

الكازاخية إيلينا ريباكينا تتأهل بصعوبة في مونتريال (أ.ف.ب)
الكازاخية إيلينا ريباكينا تتأهل بصعوبة في مونتريال (أ.ف.ب)

واجهت الكازاخية إيلينا ريباكينا تحديا قويا بعد أسابيع من الشكوك، أمام منافستها الأسترالية داريا كاساتكينا، اللاعبة المصنفة سابقا ضمن أفضل 20 لاعبة.

وبدأت اللاعبة الكازاخية مباراتها بشكل مثالي بفوزها بالمجموعة الأولى (6 / 3)، لكنها فقدت إيقاعها لاحقا، خاصة في الإرسال. فقد ارتكبت سبعة أخطاء مزدوجة، ولم توفق إلا في 36% من إرسالاتها الأولى في المجموعة الثانية، مما سمح لمنافستها الأسترالية بالعودة إلى المباراة.

وفي المجموعة الثالثة الحاسمة، تمكنت ريباكينا أخيرا من حسم النتيجة بكسر إرسال منافستها في الشوط الثالث. وفازت في النهاية (6 / 3، 5 / 7، 6 / 4) وستواجه المصنفة 31 عالميا، الأميركية آن لي في الدور التالي.

الأميركية جيسيكا بيغولا تتألق في مونتريال (أ.ف.ب)

وبعد أيام قليلة من خسارتها في نهائي بطولة واشنطن للتنس للسيدات، ذات الـ500 نقطة، واجهت الأميركية جيسيكا بيغولا أيضا بداية صعبة في المباراة، حسبما ذكر موقع «تينيس تمبل».

ففي مواجهتها ضد البولندية ماغدالينا فريش، احتاجت اللاعبة الأميركية إلى بعض الوقت لاستعادة تركيزها، وخسرت المجموعة الأولى (3 / 6).

لكن المصنفة الثالثة عالميا رفعت مستوى أدائها لتستعيد زمام المباراة.

وبثبات أكبر في المجموعتين الأخيرتين، فازت في النهاية (3 / 6، 6 / 3، 6 / 2) بعد ساعتين من اللعب.

وفي الدور الثالث، ستواجه بيغولا الروسية كاميلا رخيموفا، المصنفة 83 عالميا، في مباراة تعتبر فيها المرشحة الأوفر حظا للفوز.

وفي باقي النتائج كانت الأميركية آن لي قد فازت على الكندية كيلا كروس بجموعتين نظيفتين، وبواقع 7 / 6 (7 / 2) و6 / 3.

وفازت السويسرية بيليندا بنشيتش على الأميركية سلون ستيفنز 6 / 3 و6 / 1، وصعدت الأميركية تايلور تاونسيند إلى الدور التالي على حساب التشيكية ماري بوزكوفا بمجموعتين نظيفتين وبنتائج أشواط 7 / 6 (7 / 4) و7 / 5.

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