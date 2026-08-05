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الرياضة رياضة عالمية

نابولي يهزم أوساسونا وديّا بثنائية

ماتيو بوليتانو يحتفل بهدف تقدم نابولي علىى أوساسونا (أ.ب)
ماتيو بوليتانو يحتفل بهدف تقدم نابولي علىى أوساسونا (أ.ب)
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نابولي يهزم أوساسونا وديّا بثنائية

ماتيو بوليتانو يحتفل بهدف تقدم نابولي علىى أوساسونا (أ.ب)
ماتيو بوليتانو يحتفل بهدف تقدم نابولي علىى أوساسونا (أ.ب)

تغلب فريق نابولي الإيطالي على نظيره أوساسونا الإسباني بنتيجة 2 / 1 الأربعاء، في تجربة ودية جمعت بينهما في مدينة كاستل دي سانغرو الإيطالية استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

وسجل ماتيو بوليتانو هدف تقدم نابولي في الدقيقة 27، ثم أضاف لورينزو لوكا الهدف الثاني في الدقيقة 53، وأحرز أنتي بوديمير الهدف الوحيد لأوساسونا في الدقيقة 69.

ويلعب نابولي مباراة ودية إسبانية أخرى ضد سيلتا فيغو الإسباني يوم 8 أغسطس (آب)، ثم يبدأ مشواره في الدوري بمواجهة جنوا يوم 22 من نفس الشهر.

أما أوساسونا الذي تجنب الهبوط من الدوري الإسباني في الموسم الماضي بشق الأنفس محتلا المركز السابع عشر، فيخوض تجربة ودية جديدة ضد العين الإماراتي يوم السبت المقبل، ثم يلاقي سيلتا فيغو في بداية مشوار الدوري يوم 16 أغسطس (آب).

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