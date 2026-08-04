إبسويتش يتعاقد مع فلورنتينو لويس لاعب بيرنلي

أعلن إبسويتش تاون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع فلورنتينو لويس لاعب خط وسط بيرنلي بعقد يمتد لخمس سنوات.

ولم يكشف أي من الناديين عن قيمة الانتقال، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الصفقة كلفت إبسويتش 16 مليون جنيه إسترليني (21.4 مليون دولار)، بالإضافة إلى مكافآت متعلقة بالأداء.

وانضم البرتغالي فلورنتينو إلى بيرنلي معاراً من بنفيكا في الموسم الماضي، وتحولت الصفقة إلى بيع نهائي مع نهاية الموسم بسبب شرط إلزامي.

وشارك فلورنتينو (26 عاماً) في 33 مباراة مع بيرنلي، كما خاض فلورنتينو تجارب على سبيل الإعارة مع موناكو وخيتافي.

وقال فلورنتينو في بيان: «إنه شعور رائع أن أكون جزءاً من هذا النادي. كانت الرؤية طويلة المدى للنادي أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتني إلى اتخاذ قرار الانضمام له».