قضية وفاة مارادونا: شاهد يروي ضعف الرعاية في أيامه الأخيرة

كشف أحد أفراد الأمن الذين كانوا مكلفين بحراسة دييغو مارادونا خلال فترة تعافيه بعد خضوعه لعملية جراحية عام 2020، الثلاثاء، عن صورة «مقلقة» لحالة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية في أيامه الأخيرة، مؤكداً أنه كان في تراجع واضح، وسط تفاوت كبير في مستوى الرعاية والاهتمام الذي كان يحظى به.

وكان أنيبال دومينغيس أحد أفراد الحراسة في منزل مارادونا بمدينة تيغري شمال بوينس آيرس، حيث واصل مهامه حتى ثلاثة أيام قبل وفاة النجم الأرجنتيني في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وأدلى دومينغيس بشهادته في محاكمة سبعة من العاملين في المجال الطبي، بينهم أطباء واختصاصيون نفسيون وممرضون، بشأن احتمال وجود إهمال ساهم في وفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية.

ابنة مارادونا ديلما ومحاميه خارج قاعة المحاكمة (أ.ف.ب)

وقال الشاهد: «في المرات القليلة التي رأيته فيها، كان منتفخاً، كما لو كان يعاني من احتباس للسوائل، كان يبدو متورماً».

وأضاف: «أحياناً كان يتبول أو يتبرز على نفسه، ولم يكن قادراً على الوصول إلى الحمام»، مشيراً إلى أنه تم تركيب مرحاض كيميائي داخل غرفته.

وأشار دومينغيس إلى أن الرعاية التي كان يتلقاها مارادونا لم تكن بالمستوى المطلوب، وتحدث خصوصاً عن الطبيب ليوبولدو لوكي، أحد أبرز المتهمين في القضية، والذي كان يُنظر إليه آنذاك باعتباره الطبيب المقرّب من النجم الأرجنتيني، كما اعتبره عدد من الشهود الشخص الذي كان يمتلك السلطة الأكبر على عملية التعافي.

وقال دومينغيس: «كان من المفترض أن يأتي (لوكي)، لكنه لم يكن يأتي»، وذلك بعد عرض رسائل صوتية كان قد أرسلها للتحذير من وضع مارادونا خلال المحاكمة.

وأضاف: «نحن لم نكن قادرين على التعامل مع دييغو، كان سيئ المزاج، وكان يعامل الجميع بشكل سيئ». وكان لوكي قد زار منزل مارادونا في تيغري يوم 22 نوفمبر.

لكن الشاهد أوضح أيضاً أن الهالة الكبيرة التي كان يتمتع بها مارادونا، إلى جانب طباعه الحادة، جعلت المحيطين به عاجزين عن مواجهته بحقيقة وضعه الصحي، ما عكس حالة من عدم القدرة على التدخل.

وقال: «حتى لوكي، كان يطرده، بل إنه بصق عليه، ثم كان لوكي ينتظر قليلاً ويعود للحديث معه. لم يكن الوضع جيداً، لأنه كان طبيبه، وفي الوقت نفسه كان صديقه».

توقعات باستمرار قضية وفاة مارادونا حتى بعد أغسطس (أ.ب)

وأضاف دومينغيس متحسراً: «لم يكن في حالة جيدة، لكن في الوقت ذاته لم يكن بإمكاننا قول لا له. لم يكن بإمكاننا الدخول في مواجهة مع دييغو، لأن الأمور كانت ستزداد سوءاً، كان ينفجر غضباً. القائد كان دييغو».

وتوفي مارادونا عن عمر 60 عاماً إثر أزمة قلبية وتنفسية حادة ترافقت مع وذمة رئوية، بينما كان وحيداً في سريره داخل المنزل المستأجر الذي كان يقيم فيه خلال فترة النقاهة. ووفقاً لشهادات أطباء شرعيين، فقد عانى في ساعاته الأخيرة قبل وفاته.

وتستمر المحاكمة المتعلقة بوفاته منذ أربعة أشهر، حيث ينفي المتهمون السبعة أي مسؤولية عن رحيله، ويتمسك معظمهم بأن أدوارهم كانت محددة ضمن اختصاصاتهم الطبية ولم تكن لهم صلة مباشرة بالأسباب السريرية للوفاة. ومن المتوقع أن تمتد المحاكمة إلى ما بعد أغسطس.