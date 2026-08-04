حضور مشجعي إسرائيل مباراة آيرلندا في دوري الأمم

سيكون بمقدور مشجعي المنتخب الإسرائيلي حضور مباراة منتخبهم ضد جمهورية آيرلندا في دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل، بينما لن يسمح بدخول مشجعي المنتخب الضيف.

في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط، ستقام المباراتان بين الفريقين في المجموعة الثالثة (ب) على ملاعب محايدة، حيث سيستضيف ملعب «ناجيردي ستاديون» في ديبريسين بالمجر، مباراة إسرائيل على أرضها في 27 سبتمبر (أيلول)، وسيسمح لعدد محدود من مشجعيها بالحضور.

أما مباراة الإياب فستقام في صربيا، وقد أكد الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم أن المباراة التي تقام يوم 4 أكتوبر (تشرين الأول) ستلعب بدون جمهور، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وقال الاتحاد في بيان: «يقدر الاتحاد الشغف والالتزام الذي يظهره مشجعو آيرلندا دائماً عند تشجيع فرقهم حول العالم، ولكن التحديات التشغيلية ومخاوف السلامة والأمن هي التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار».

وأكد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم السماح لعدد محدود من مشجعيه بحضور مباراتهم على أرضهم في ديبريسين.