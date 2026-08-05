سيلتيك: المدرب مارتن أونيل يخضع لجراحة بسيطة

أعلن نادي سيلتيك الاسكوتلندي، الأربعاء، أن مدربه مارتن أونيل خضع لعملية جراحية بسيطة، مؤكداً أنه لا يزال في المستشفى، ومن المتوقَّع أن يغادر خلال الساعات المقبلة أو في غضون اليومين المقبلين.

وقال النادي في بيان: «يمكننا تأكيد أن مارتن أونيل خضع لجراحة بسيطة في المستشفى، ونتوقع خروجه في وقت لاحق اليوم أو خلال اليومين المقبلين. وبالنيابة عنه، نتوجه بالشكر إلى الجماهير على تمنياتهم الطيبة ودعمهم».

ويبلغ أونيل من العمر 74 عاماً، وتولى تدريب سيلتيك بعقد دائم في يونيو الماضي لمدة عام واحد، بعدما قاد الفريق بصورة مؤقتة في مناسبتين خلال الموسم الماضي، وأسهم في قيادته إلى تحقيق ثنائية الدوري الاسكوتلندي وكأس اسكوتلندا.

ويُعد أونيل أحد أبرز المدربين في تاريخ سيلتيك؛ إذ سبق أن أشرف على الفريق بين عامي 2000 و2005، وقاده إلى تحقيق الثلاثية المحلية في موسمه الأول، كما بلغ معه نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2003 في مدينة إشبيلية الإسبانية.