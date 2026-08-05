النصر يصنع التاريخ... أول لقب غرب آسيوي للأندية السعودية للسيدات

سجل النصر اسمه في سجلات كرة القدم النسائية السعودية بعدما توج بأول لقب دولي في بطولة غرب آسيا للأندية للسيدات للمرة الأولى، إثر فوزه المستحق على الهلال السوري بنتيجة 4 أهداف نظيفة في المباراة النهائية، ليصبح أول نادٍ سعودي يحقق لقب البطولة القارية.

وفرض الفريق النصراوي أفضليته منذ البداية، حيث سجلت البحرينية حصة العيسى عند الدقيقة الـ29 قبل أن تضاعف الكونغولية كلارا لوفانغا النتيجة في الدقيقة الـ48، ثم عادت حصة لتضيف الهدف الثالث عند الدقيقة الـ62، واختتمت كلارا الرباعية في الدقيقة الـ69 مؤكدة تفوق فريقها حتى صافرة النهاية.

حصة العيسى تسجل هدف النصر الأول (نادي النصر)

وجاء التتويج امتداداً للمستويات اللافتة التي قدمها النصر طوال البطولة بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة مستهلاً مشواره بفوز عريض على الهلال السوري بخماسية نظيفة، ثم اكتسح نفط الشمال العراقي بنتيجة 9 - 0 قبل أن يجدد تفوقه على الهلال السوري في النهائي برباعية نظيفة.

فرحة العيسى بافتتاح التسجيل للنصر (نادي النصر)

ويمثل هذا الإنجاز محطة تاريخية لكرة القدم النسائية السعودية؛ إذ يمنح الأندية السعودية أول لقب في بطولة غرب آسيا للأندية للسيدات، ويعكس التطور المتسارع الذي تشهده اللعبة في ظل النجاحات المتواصلة التي يحققها النصر محلياً وقارياً.