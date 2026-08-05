عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:34 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

تاله الغامدي تقوي دفاع سيدات القادسية في الموسم الجديد

تاله الغامدي (المركز الإعلامي للنادي)
تاله الغامدي (المركز الإعلامي للنادي)
TT
TT

تاله الغامدي تقوي دفاع سيدات القادسية في الموسم الجديد

تاله الغامدي (المركز الإعلامي للنادي)
تاله الغامدي (المركز الإعلامي للنادي)

أنهت إدارة شركة نادي القادسية إجراءات التعاقد مع المدافعة الدولية تاله الغامدي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لسيدات كرة القدم، بعقدٍ يمتد حتى عام 2029.

وتتمتع تاله بخبرة في المنافسات المحلية، إذ مثّلت نادي الاتحاد خلال الفترة من 2022 إلى 2026، وأسهمت في تحقيق المركز الثالث في الدوري السعودي الممتاز للسيدات موسم 2025 - 2026، كما سبق لها التتويج بلقب دوري المنطقة الغربية للسيدات مع نادي النسور.

وعلى الصعيد الدولي، تُعد تاله من اللاعبات الدوليات في صفوف المنتخب السعودي، وحققت معه لقب البطولة السعودية الدولية الودية عام 2023.

يأتي التعاقد مع تاله الغامدي في إطار استراتيجية نادي القادسية لتعزيز صفوف الفريق الأول بعناصر وطنية مميزة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، ومواصلة بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق تطلعات النادي خلال الموسم الرياضي الجديد.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

النصر يصنع التاريخ... أول لقب غرب آسيوي للأندية السعودية للسيدات

رياضة سعودية النصر يتوّج بطلاً لأندية غرب آسيا (نادي النصر)

النصر يصنع التاريخ... أول لقب غرب آسيوي للأندية السعودية للسيدات

سجل النصر اسمه في سجلات كرة القدم النسائية السعودية بعدما توج بأول لقب دولي في بطولة غرب آسيا للأندية للسيدات للمرة الأولى.

لولوة العنقري (الرياض)
رياضة سعودية عبد الرحمن العبد الجبار (نادي الفيحاء)
رياضة سعودية

العبد الجبار: لا خوف على الفيحاء… وستشاهدون فريقاً مختلفاً

طمأن عبد الرحمن العبد الجبار، مدير الكرة بنادي الفيحاء، جماهير فريقه بشأن جاهزية الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ماجد عبد الله (المجمعة)
رياضة سعودية العقيدي (نادي النصر)
رياضة سعودية

مفاوضات متقدمة بين حارس النصر نواف العقيدي والفتح

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن وجود مفاوضات متقدمة بين إدارتي النصر والفتح، تهدف إلى شراء المدة المتبقية من عقد الحارس الدولي نواف العقيدي.

حامد القرني (تبوك)
رياضة سعودية عقد العبسي يمتد لثلاثة مواسم مع نيوم (نادي الرياض)
رياضة سعودية

نيوم يتوصل لاتفاق مع جناح الرياض خالد العبسي لـ3 أعوام

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي نيوم توصلت إلى اتفاق مع الجناح الأيسر خليل العبسي

حامد القرني (تبوك)
رياضة عالمية بريدراغ رايكوفيتش (حساب النادي عبر إكس)
رياضة عالمية

رايكوفيتش: لم أر مثل جمهور الاتحاد

أكد بريدراغ رايكوفيتش حارس مرمى فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم أنه يستمتع بوقته مع الفريق

«الشرق الأوسط» (الرياض)