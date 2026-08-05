تاله الغامدي تقوي دفاع سيدات القادسية في الموسم الجديد

أنهت إدارة شركة نادي القادسية إجراءات التعاقد مع المدافعة الدولية تاله الغامدي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لسيدات كرة القدم، بعقدٍ يمتد حتى عام 2029.

وتتمتع تاله بخبرة في المنافسات المحلية، إذ مثّلت نادي الاتحاد خلال الفترة من 2022 إلى 2026، وأسهمت في تحقيق المركز الثالث في الدوري السعودي الممتاز للسيدات موسم 2025 - 2026، كما سبق لها التتويج بلقب دوري المنطقة الغربية للسيدات مع نادي النسور.

وعلى الصعيد الدولي، تُعد تاله من اللاعبات الدوليات في صفوف المنتخب السعودي، وحققت معه لقب البطولة السعودية الدولية الودية عام 2023.

يأتي التعاقد مع تاله الغامدي في إطار استراتيجية نادي القادسية لتعزيز صفوف الفريق الأول بعناصر وطنية مميزة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، ومواصلة بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق تطلعات النادي خلال الموسم الرياضي الجديد.