مفاوضات متقدمة بين حارس النصر نواف العقيدي والفتح

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن وجود مفاوضات متقدمة بين إدارتي النصر والفتح تهدف إلى شراء المدة المتبقية من عقد الحارس الدولي نواف العقيدي، الذي يتبقى فيه موسم واحد فقط مع النادي العاصمي.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المفاوضات تشهد تقدماً ملحوظاً بين الطرفين، وسط رغبة مشتركة في الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت المصادر أن العقيدي يضع في مقدمة أولوياته الانتظام في المشاركة أساسياً خلال الموسم المقبل، وهو ما يُعد أحد أبرز العوامل التي تدفعه لدراسة العروض المقدمة له، في ظل سعيه للحفاظ على جاهزيته الفنية ومكانته مع المنتخب السعودي.