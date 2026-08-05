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العبد الجبار: لا خوف على الفيحاء… وستشاهدون فريقاً مختلفاً

عبد الرحمن العبد الجبار (نادي الفيحاء)
عبد الرحمن العبد الجبار (نادي الفيحاء)
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العبد الجبار: لا خوف على الفيحاء… وستشاهدون فريقاً مختلفاً

عبد الرحمن العبد الجبار (نادي الفيحاء)
عبد الرحمن العبد الجبار (نادي الفيحاء)

طمأن عبد الرحمن العبد الجبار، مدير الكرة بنادي الفيحاء، جماهير فريقه بشأن جاهزية الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، مؤكداً أن التحضيرات تسير وفق الخطة الموضوعة بعد اختتام المعسكر الإعدادي في هولندا.

وقال العبد الجبار، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن الفريق أنهى معسكراً ناجحاً تخللته مباريات تجريبية حققت أهدافها الفنية، موضحاً أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي استفاد منها في الوقوف على مستويات اللاعبين، وتصحيح الأخطاء، وتقييم الجاهزية، بعيداً عن نتائج تلك المباريات.

وأضاف: «المباريات الودية لا تُقاس بنتائجها بقدر ما تُقاس بما تحققه من مكاسب فنية، والأهم بالنسبة لنا هو الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل خوض المنافسات الرسمية».

وأكد العبد الجبار أن الجهاز الإداري يعمل بشكل متواصل مع الجهاز الفني لتوفير البيئة المناسبة للاعبين، بما يساعد الفريق على تحقيق أهدافه في الدوري السعودي، مشيراً إلى أن الموسم المقبل سيكون صعباً على جميع الفرق نظراً للمنافسة الكبيرة وما يحيط بها من تحديات.

كما أشاد بالدعم والمتابعة التي يحظى بها الفريق من رئيس النادي الدكتور توفيق المديهيم وأعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً أن هذا الاهتمام يمنح الجميع دافعاً إضافياً لتقديم مستوى يليق بطموحات النادي في الموسم الجديد.

واختتم العبد الجبار حديثه برسالة طمأنة لجماهير الفيحاء، قائلاً: «لا خوف على الفريق، وستشاهدون، بإذن الله، فيحاءً مختلفاً عن الموسم الماضي، سواء من حيث المستوى أو النتائج، بما يعكس العمل الفني والإداري المتكامل الذي بُذل استعداداً لهذا الموسم».

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