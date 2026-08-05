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شؤون إقليمية

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد مواصلة «العمل الاستباقي» في غزة

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبانٍ سكنية دُمّرت خلال الحرب في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبانٍ سكنية دُمّرت خلال الحرب في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (رويترز)
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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد مواصلة «العمل الاستباقي» في غزة

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبانٍ سكنية دُمّرت خلال الحرب في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبانٍ سكنية دُمّرت خلال الحرب في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (رويترز)

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأربعاء، إنّ قواته ستُواصل «العمل بشكل استباقي» في قطاع غزة، متوعداً «الاستمرار في ملاحقة المسؤولين» عن هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الذي نفّذته حركة «حماس».

ونقل بيان للجيش عن زامير قوله خلال تفقده قواته في القطاع الفلسطيني: «الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بشكل استباقي ووفقاً للمبدأ الذي وضعناه، وهو حماية البلدات والسكان والحفاظ على أمنهم في كل الظروف. لن نسمح بأن ينشأ على حدودنا تهديد شبيه بذلك الذي شهدناه في 7 أكتوبر 2023».

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، إن إسرائيل لم توافق بعد على الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة، على الرغم من حصولها على ضمانات بأن انسحاب الدولة العبرية من القطاع لن يبدأ إلا بعد نزع سلاح «حماس» بالكامل.

وكانت الحركة الفلسطينية قد أعلنت الجمعة موافقتها على تسليم سلاحها في إطار المرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام في القطاع، فيما نشر «مجلس السلام» الذي يرأسه الرئيس الأميركي، خريطة طريق تتضمن نزع سلاحها تدريجاً و«انسحاباً تدريجياً إسرائيلياً». إلا أن المجلس عاد وأكد لنتنياهو أن انسحاب إسرائيل من غزة لن يبدأ إلا بعد سحب سلاح «حماس» بالكامل.

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