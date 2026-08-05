الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تنفيذ غارات دقيقة في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، أنه بدأ بشن غارات دقيقة في منطقة جنوب لبنان، وذلك «رداً على الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه حزب الله»، وفق بيان للجيش.

#عاجل | ردًا على الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه حزب الله الإرهابي، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي بتنفيذ غارات دقيقة في منطقة جنوب لبنان — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) August 5, 2026

من جهتها، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، عن مقتل شخص وإصابة 11 شخصاً «جراء غارة معادية استهدفت سطح مصلى جبانة بلدة تبنين، وليس كما كان تردد بسبب انفجار مخلفات حربية».

وأصدر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، إنذاراً عاجلاً إلى سكان قرية المنصوري في جنوب لبنان للإخلاء.

وقال الجيش في بيان إن إنذاره جاء في ضوء قيام «حزب الله» بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في قرية المنصوريفي ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرية شمالًا لمسافة لا تقل عن... pic.twitter.com/TD6HkM2pmE — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) August 5, 2026

وطالب الجيش سكان القرية بإخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن القرية شمالاً لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة.

وأضاف البيان «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!».