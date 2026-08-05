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الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تنفيذ غارات دقيقة في جنوب لبنان

أصدر إنذاراً لإخلاء قرية المنصوري

دخان يتصاعد عقب غارة جوية إسرائيلية على بلدة دير سريان بمحافظة النبطية اللبنانية... 31 يوليو 2026 (إ.ب.أ)
دخان يتصاعد عقب غارة جوية إسرائيلية على بلدة دير سريان بمحافظة النبطية اللبنانية... 31 يوليو 2026 (إ.ب.أ)
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الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تنفيذ غارات دقيقة في جنوب لبنان

دخان يتصاعد عقب غارة جوية إسرائيلية على بلدة دير سريان بمحافظة النبطية اللبنانية... 31 يوليو 2026 (إ.ب.أ)
دخان يتصاعد عقب غارة جوية إسرائيلية على بلدة دير سريان بمحافظة النبطية اللبنانية... 31 يوليو 2026 (إ.ب.أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، أنه بدأ بشن غارات دقيقة في منطقة جنوب لبنان، وذلك «رداً على الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه حزب الله»، وفق بيان للجيش.

من جهتها، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، عن مقتل شخص وإصابة 11 شخصاً «جراء غارة معادية استهدفت سطح مصلى جبانة بلدة تبنين، وليس كما كان تردد بسبب انفجار مخلفات حربية».

وأصدر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، إنذاراً عاجلاً إلى سكان قرية المنصوري في جنوب لبنان للإخلاء.

وقال الجيش في بيان إن إنذاره جاء في ضوء قيام «حزب الله» بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وطالب الجيش سكان القرية بإخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن القرية شمالاً لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة.

وأضاف البيان «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!».

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