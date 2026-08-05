رسمياً... ديون لوبي اتحادي

أعلن نادي الاتحاد تعاقده مع لاعب الوسط السنغالي ديون لوبي، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد حتى عام 2029.

ورحّب المدير الرياضي للنادي، السيد فرانك كاربو، باللاعب، متمنياً له التوفيق مع زملائه، وتحقيق النجاحات والانتصارات التي تتطلع إليها جماهير الاتحاد.

وقال ديون في تقديمه الرسمي الذي استعرضه حساب نادي الاتحاد الرسمي: «من أول لمسة للكرة تعلمت أن المباريات لا تحسم بالأهداف فقط بل بالإصرار والقتالية داخل الملعب».

وأضاف: «في كل مرة كنت أبحث عن تحد أكبر، واليوم وجدت المكان الذي يشبه طموحي، ووجدت جمهوراً لا يعرف غير الانتصار، وشعاراً يحمل تاريخاً عظيماً»، مختتماً حديثه: «أنا جاهز لكتابة فصل جديد».

وسبق لـ«الشرق الأوسط» أن نشرت أن قيمة صفقة انتقال ديون لوبي إلى الاتحاد تبلغ نحو 13 مليون دولار، تُسدد على دفعات وفق جدول زمني متفق عليه بين الناديين، مشيراً إلى أن اللاعب السنغالي سيتقاضى راتباً سنوياً يبلغ 2.5 مليون دولار.