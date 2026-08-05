إسرائيل تفرج عن معتقلين من القنيطرة

أعلنت مديرية إعلام القنيطرة في الجنوب السوري، أن القوات الإسرائيلية أفرجت عن شابين من مدينة القنيطرة في الجولان السوري بعد مرور قرابة عام على اعتقالهما في سجون الاحتـلال.

وتحدثت مواقع سورية، اليوم الأربعاء، عن الإفراج عن الشابين أحمد عبد الحميد الكريان وميزر ماجد الهتيمي من بلدة سويسة في الريف الجنوبي من محافظة القنيطرة، وذلك بعد اعتقال نحو عام ونيف في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وجاء الإفراج عنهما بجهود ومتابعة حكومية.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن أحمد الكريان من قرية الدواية الكبيرة بريف القنيطرة الجنوبي، من أوائل المنشقين عن وزارة الداخلية السورية اعتقله نظام الأسد عام 2019 لمدة خمس سنوات في سجن صيدنايا بتهمة «الإرهاب» على خلفية انضمامه للثورة السورية. ومع تحرير سوريا أواخر عام 2024 خرج للحرية لمدة سبعة أشهر وأسبوع، قبل أن تقوم القوات الإسرائيلية باعتقاله لأكثر من عام.

وقفة لأهالي المعتقلين بسجون إسرائيل أمام مقر الأندوف بريف القنيطرة الشمالي (سانا)

أما ميزر ماجد الهتيمي فقد قامت دورية إسرائيلية بأخذه من منزله في سويسة - القنيطرة الساعة 3 فجر السابع من يوليو (تموز) 2025 دون إبداء أسباب.

واستقبل ذوو المفرج عنهما وأهالي بلدتي الدواية الكبيرة وسويسة المعتقلين، في وقت لا يزال فيه عدد من أبناء المنطقة رهن الاعتقال لدى سلطات الاحتلال، وسط مطالبات متواصلة بالإفراج عنهم ووقف عمليات الاعتقال والتوغلات التي تشهدها القرى الأمامية بشكل متكرر.

مراسل الإخبارية يرصد توغلاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة بالتزامن مع نصب حاجز وإغلاق الطريق ومنع المارة من العبور#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/852DeD19Om — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) August 3, 2026

هذا، وكانت القوات الإسرائيلية في يوليو الفائت، أفرجت عن شاب كانت قد اعتقلته في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وفق مراسل «الإخبارية».

قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ست آليات عسكرية وآلية من نوع «هايلوكس» تتوغل عند مفرق كسارات جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.#سانا pic.twitter.com/jXCnDNNrPp — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) August 4, 2026

في الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي، اجتياح أراضٍ سورية، إذ توغلت قوة عسكرية مؤلفة من ناقلتي جنود، صباح الأربعاء، عبر بوابة تل أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وصولاً إلى سرية جملة المعروفة باسم «سرية الوادي».

وقالت مصادر محلية إن القوة أقامت حاجزاً مؤقتاً لعدة دقائق، قبل أن يترجل عناصرها ويتابعون سيرهم على الأقدام نحو وادي الرقاد ويجرون عمليات استجواب لعدد من المزارعين ورعاة المواشي الذين صادف وجودهم في المنطقة.

إسرائيل تنصب حاجزاً عسكرياً في ريف القنيطرة وتفتش المركبات والمارة (أرشيفية - سانا)

بالتزامن، أفاد مراسل «الإخبارية» السورية بتحليق للطيران المسيّر التابع للجيش الإسرائيلي في أجواء بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة.

وكان مراسل «تجمع أحرار حوران»، أفاد، الثلاثاء، بتوغل قوة عسكرية إسـرائيلية مؤلفة من ست آليات عسكرية وسيارة من نوع هايلوكس على طريق جباتا الخشب في ريف القنيطرة، حيث أقامت حاجزاً عسكرياً على الطريق وشرعت بتفتيش المارة والمركبات، دون ورود معلومات عن أي حالات اعتقال.

حملة طبية في جباتا الخشب بالقنيطرة مع قوات الأندوف الأربعاء (سانا)

في شأن آخر، نفذ فرع الهلال الأحمر العربي السوري في القنيطرة بالتعاون مع قوات الأندوف، اليوم الأربعاء، حملة طبية في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، بهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المنطقة.

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في القنيطرة، ربيع عثمان، في تصريح لمراسل «سانا»، أن الحملة تعتبر الخامسة من نوعها، وتشمل تقديم خدمات طبية متعددة عبر عيادات اختصاصية، منها الداخلية، والأطفال، والنسائية، وطب الأسنان، إضافة إلى توزيع أدوية مقدمة من الهلال الأحمر العربي السوري.

وأشار عثمان إلى أن الفرع يعمل على توسيع نطاق هذه الحملات لتشمل كامل الشريط الحدودي، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتقديم خدمات طبية ملائمة لهم.