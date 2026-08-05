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الزمالك يعيّن باسم السبكي مديراً فنياً لفريق كرة اليد

باسم السبكي مدرباً ليد الزمالك (نادي الزمالك)
باسم السبكي مدرباً ليد الزمالك (نادي الزمالك)
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الزمالك يعيّن باسم السبكي مديراً فنياً لفريق كرة اليد

باسم السبكي مدرباً ليد الزمالك (نادي الزمالك)
باسم السبكي مدرباً ليد الزمالك (نادي الزمالك)

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري التعاقد مع باسم السبكي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة اليد، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد، في خطوة تستهدف إعادة الفريق إلى منصات التتويج محلياً وقارياً.

وشهدت مراسم توقيع العقود حضور المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى جانب شادي طارق، مدير تعاقدات ألعاب الصالات بالنادي، حسبما ذكر المركز الإعلامي للنادي الأربعاء.

ويعد باسم السبكي أحد أبناء الزمالك، إذ ارتدى قميص الفريق لاعباً لمدة 14 عاماً، حقق خلالها العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بخمسة ألقاب للدوري المصري، وخمسة ألقاب لكأس مصر، بالإضافة إلى لقبين في بطولة أفريقيا.

ويمتلك السبكي سجلاً تدريبياً حافلاً، بعدما صنع تاريخاً مميزاً مع الترجي التونسي، حيث قاد الفريق إلى حصد 15 لقباً خلال خمس سنوات، شملت خمسة ألقاب للدوري التونسي، وستة ألقاب لكأس تونس، ولقب دوري أبطال أفريقيا، ولقب كأس الكؤوس الأفريقية، إلى جانب لقبين للبطولة العربية، كما قاد الفريق إلى احتلال المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى المستوى الدولي، حقق باسم السبكي نجاحات لافتة مع منتخب الكويت، إذ قاده إلى التتويج بلقب بطولة آسيا لكرة اليد ثلاث مرات، كما شارك معه في بطولتي كأس العالم، ليضيف إلى مسيرته خبرات كبيرة على الصعيدين القاري والدولي.

مواضيع
الرياضة نادي الزمالك رياضة مصرية مصر

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