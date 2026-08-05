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الرياضة رياضة عالمية

الجزائري عبدلي يقود مرسيليا للفوز على الشحانية القطري ودياً

الجزائري حمد عبدلي سجل في فوز مرسيليا على الشحانية (رويترز)
الجزائري حمد عبدلي سجل في فوز مرسيليا على الشحانية (رويترز)
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الجزائري عبدلي يقود مرسيليا للفوز على الشحانية القطري ودياً

الجزائري حمد عبدلي سجل في فوز مرسيليا على الشحانية (رويترز)
الجزائري حمد عبدلي سجل في فوز مرسيليا على الشحانية (رويترز)

تغلب فريق مرسيليا الفرنسي على نظيره الشحانية القطري بنتيجة 3 / صفر، الأربعاء، في تجربة ودية أقيمت بهولندا استعداداً للموسم الجديد.

وسجل البرازيلي إيغور بايكساو، والجزائري حمد عبدلي، والهولندي كوينتين تيمبر أهداف مرسيليا الثلاثة في الدقائق 36 و56 و77 على الترتيب.

ويخوض مرسيليا تجربة ودية جديدة، الأحد المقبل، ضد أتلتيك بلباو الإسباني، قبل أن يبدأ مشواره في الدوري الفرنسي بمواجهة ستراسبورغ يوم 21 أغسطس (آب) الحالي.

وكان مرسيليا قد أنهى الموسم الماضي محتلاً المركز الخامس المؤهل للمشاركة في الدوري الأوروبي بالموسم الجديد.

أما الشحانية فيخوض أولى مباريات الموسم الجديد بالدوري القطري ضد الغرافة يوم 21 أغسطس.

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