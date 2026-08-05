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الرياضة رياضة سعودية

النصر يربط باعطيه بالعلوان… والفتح يتمسك بالعقيدي

العقيدي (حساب اللاعب علي «إنستغرام»)
العقيدي (حساب اللاعب علي «إنستغرام»)
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النصر يربط باعطيه بالعلوان… والفتح يتمسك بالعقيدي

العقيدي (حساب اللاعب علي «إنستغرام»)
العقيدي (حساب اللاعب علي «إنستغرام»)

علمت «الشرق الأوسط» أن إدارة النصر تسعى إلى التعاقد مع لاعب الفتح سعيد باعطيه بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، فيما وضعت إدارة الفتح الظهير الأيمن لنادي الرياض عمار الهرفي ضمن خياراتها المطروحة، ليكون بديلاً محتملاً في حال انتقال سعيد باعطيه إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة نادي الفتح تقدمت بطلب رسمي للتعاقد مع حارس مرمى النصر نواف العقيدي، ضمن مساعيها لتدعيم مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم الجديد.

وحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة النصر أبدت رغبتها في الحصول على خدمات الظهير الأيمن سعيد باعطيه، إلى جانب الحارس عبد الهادي العلوان، ضمن المفاوضات الجارية بين الناديين.

وأوضحت المصادر أن المباحثات بين الطرفين لا تزال مستمرة، ولم تصل حتى الآن إلى الاتفاق النهائي، في ظل ارتباط إتمام أي صفقة تخص النصر بالحصول على الموافقات اللازمة، وهو ما يجعل جميع الخيارات معلقة حتى صدور الضوء الأخضر.

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