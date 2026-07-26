هاو مدرب نيوكاسل غير متأكد من مستقبل غيمارايش مع الفريق

قال إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إنه غير متأكد مما إذا ​كان برونو غيمارايش سيستمر مع الفريق، وسط اهتمام آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بضمه، لكنه أكد أنه أجرى «محادثات جيدة» مع لاعب الوسط.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية هذا الأسبوع أن آرسنال ‌يرغب في التعاقد ‌مع الدولي البرازيلي. وقال ​هاو ‌للصحافيين ⁠بعد ​تعادل نيوكاسل ⁠مع فريق غيتسهيد في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد، أمس السبت: «أجريت معه محادثات جيدة حقاً قبل كأس العالم وخلالها وبعدها. ما نتحدث عنه يجب أن يظل سرياً، ⁠لكنه لاعب رائع وشخص رائع ‌أيضاً».

وأضاف: «لا أعرف ‌ما سيحدث بشأن مستقبل ​برونو. هذا ‌أمر متروك للآخرين للتكهن به. إنها ‌محادثات لست طرفاً فيها».

وفقد نيوكاسل بالفعل اثنين من أبرز لاعبيه في فترة الانتقالات الحالية برحيل الجناح أنتوني جوردون ‌إلى برشلونة، ولاعب الوسط ساندرو تونالي إلى توتنهام هوتسبير، وقال هاو ⁠إنه ⁠حريص على الاحتفاظ بغيمارايش.

وقال: «برونو هو قائد الفريق. كان لاعباً وشخصاً رائعاً طيلة الفترة التي عملنا فيها معاً. أتحدث نيابة عن الجميع في النادي. نحن نحبه بالتأكيد وبالطبع الجميع يريده أن يبقى».

ويستهل نيوكاسل، الذي احتل المركز الـ12 الموسم الماضي، مشواره في الدوري الممتاز على ​أرضه أمام ​ليفربول يوم 23 أغسطس (آب) المقبل.