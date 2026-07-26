إعادة فتح منفذ العبدلي الحدودي بين الكويت والعراق

أعادت السلطات العراقية والكويتية، الأحد، فتح منفذ العبدلي الحدودي، المعبر البري الرئيسي بين البلدين، بعد إغلاقه مؤقتاً إثر هجوم بطائرات مسيّرة استهدف محيطه الأسبوع الماضي.

وأفادت «وكالة الأنباء العراقية»، نقلاً عن هيئة المنافذ الحدودية، باستئناف العمل في المعبر، الذي يُعدُّ شرياناً رئيسياً لحركة المسافرين والتبادل التجاري بين العراق والكويت.

وكان الجيش الكويتي أعلن، الخميس، إغلاق منفذ العبدلي الحدودي بصورة مؤقتة عقب تعرُّض المنطقة المحيطة به لهجوم بطائرات مسيّرة، أسفر عن أضرار مادية من دون تسجيل إصابات، بينما لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتي استئناف العمل في المنفذ غداة تأكيد وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، خلال زيارته محافظة البصرة، أنَّ المنفذ سيعود إلى العمل خلال 48 ساعة، مشدداً على أنَّ العلاقات الكويتية - العراقية «راسخة» وأنَّ أي محاولات للمساس بأمن البلدين أو إثارة الفتنة بينهما «مصيرها الفشل».

وشهدت الأيام الماضية تنسيقاً أمنياً وسياسياً مكثفاً بين بغداد والكويت لاحتواء تداعيات الهجوم، في ظلِّ تأكيد الجانبين استمرار حركة التنقل والتبادل التجاري، والحيلولة دون تأثير الحوادث الأمنية على العلاقات الثنائية، التي وصفها المسؤولون في البلدين بأنَّها «قائمة على التعاون والأخوة».