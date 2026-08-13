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العالم العربي الخليج

الكويت: إحباط مخطط لـ«داعش» يستهدف مسجداً شيعياً ومنشآت حيوية

كشفت عن 3 موقوفين بينهم قاصران

الكويت العاصمة (كونا)
الكويت العاصمة (كونا)
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الكويت: إحباط مخطط لـ«داعش» يستهدف مسجداً شيعياً ومنشآت حيوية

الكويت العاصمة (كونا)
الكويت العاصمة (كونا)

كشفت مصادر أمنية كويتية، الخميس، عن إحباط مخطط إرهابي مرتبط بتنظيم «داعش»، كان يستهدف دار عبادة شيعية، وعدداً من المنشآت الحيوية في البلاد.

وأكدت المصادر أنَّ الموقوفين الـ3 الذين أعلنت السلطات ضبطهم خلال اليومين الماضيين ينتمون إلى خلية واحدة.

الكويت العاصمة (كونا)

وقال مصدر أمني كويتي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنَّ الأجهزة الأمنية أوقفت 3 أشخاص، بينهم قاصران، كانوا يخطِّطون لتنفيذ هجمات تستهدف دار عبادة شيعية، و«مواقع حيوية» أخرى.

وأوضح المصدر أنَّ الموقوفين الـ3 مرتبطون بخلية واحدة تابعة لتنظيم «داعش»، في حين لم تكشف السلطات حتى الآن عن هوية المنشآت المستهدفة أو المرحلة التي بلغها المخطط قبل إحباطه.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت، أمس (الأربعاء)، ضبط مواطن كويتي ينتمي إلى التنظيم نفسه، بعدما كشفت عمليات الرصد والتحري عن تلقيه تدريبات على تصنيع المتفجرات والطائرات المسيّرة.

وبحسب بيان الوزارة، أقدم المتهم على تصنيع طائرة مسيّرة تمهيداً لاستخدامها في استهداف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد، قبل أن تتمكَّن الأجهزة الأمنية من إحباط مخططه والقبض عليه، واتُّخذت الإجراءات القانونية بحقه، وأُحيل إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار عملياتها الاستباقية لرصد أي أنشطة أو مخططات من شأنها تهديد أمن الكويت واستقرارها، مشددة على أنَّها «لن تتهاون مع كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين»، وأنها ستتعامل بحزم مع الأنشطة المشبوهة وفقاً لأحكام القانون.

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العالم العربي الخليج

سفينتان إماراتيتان تتعرضان لهجوم في مضيق هرمز

سفن قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن قرب مضيق هرمز (رويترز)
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سفينتان إماراتيتان تتعرضان لهجوم في مضيق هرمز

سفن قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن قرب مضيق هرمز (رويترز)

تعرضت سفينتان تابعتان لشركة «أدنوك» الإماراتية لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، مساء الخميس، دون تسجيل أي إصابات.

وذكرت الشركة في بيان أنه تمت السيطرة على الوضع، مشددةً على أهمية حماية سلامة البحارة، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري.

وأهابت «أدنوك» بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الهجوم، مؤكدةً أنه يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداةً للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعدان من أعمال القرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكلان تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

وشددت الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الهجمات العدوانية، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

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العالم العربي الخليج

محمد بن سلمان وكوبر يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
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محمد بن سلمان وكوبر يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

ناقش الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر، تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحث الأمير محمد بن سلمان والأدميرال كوبر، خلال لقائهما، الخميس، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية.

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أخبار السعودية أخبار أميركا السعودية أميركا
العالم العربي الخليج

السعودية تؤكّد دعمها أمن العراق واستقراره

السعودية تؤكّد دعمها أمن العراق واستقراره
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السعودية تؤكّد دعمها أمن العراق واستقراره

السعودية تؤكّد دعمها أمن العراق واستقراره

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، مع الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في الرياض، أمس، العلاقات بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي، والتطورات الإقليمية.

وقال وزير الدفاع السعودي في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «أكّدنا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين بلدينا، بما يخدم مصالحنا المشتركة ويحقق أمن المنطقة واستقرارها». وأكد الأمير خالد بن سلمان أن «العراق سيبقى جاراً عزيزاً علينا، تربطنا مع حكومته وشعبه الشقيق روابط الأخوة والتضامن والتعاضد»، مشدداً على وقوف السعودية معه دوماً لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره لما فيه مصلحته وشعبه.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي خالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، والفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة، والفريق الركن فهد السلمان قائد القوات المشتركة، وهشام بن سيف مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات. ومن الجانب العراقي، حميد الشطري رئيس جهاز المخابرات، والفريق الركن زيد الموسوي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، والفريق الركن مهند الأسدي قائد الدفاع الجوي.

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