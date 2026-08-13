الكويت: إحباط مخطط لـ«داعش» يستهدف مسجداً شيعياً ومنشآت حيوية

كشفت مصادر أمنية كويتية، الخميس، عن إحباط مخطط إرهابي مرتبط بتنظيم «داعش»، كان يستهدف دار عبادة شيعية، وعدداً من المنشآت الحيوية في البلاد.

وأكدت المصادر أنَّ الموقوفين الـ3 الذين أعلنت السلطات ضبطهم خلال اليومين الماضيين ينتمون إلى خلية واحدة.

الكويت العاصمة (كونا)

وقال مصدر أمني كويتي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنَّ الأجهزة الأمنية أوقفت 3 أشخاص، بينهم قاصران، كانوا يخطِّطون لتنفيذ هجمات تستهدف دار عبادة شيعية، و«مواقع حيوية» أخرى.

وأوضح المصدر أنَّ الموقوفين الـ3 مرتبطون بخلية واحدة تابعة لتنظيم «داعش»، في حين لم تكشف السلطات حتى الآن عن هوية المنشآت المستهدفة أو المرحلة التي بلغها المخطط قبل إحباطه.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت، أمس (الأربعاء)، ضبط مواطن كويتي ينتمي إلى التنظيم نفسه، بعدما كشفت عمليات الرصد والتحري عن تلقيه تدريبات على تصنيع المتفجرات والطائرات المسيّرة.

وبحسب بيان الوزارة، أقدم المتهم على تصنيع طائرة مسيّرة تمهيداً لاستخدامها في استهداف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد، قبل أن تتمكَّن الأجهزة الأمنية من إحباط مخططه والقبض عليه، واتُّخذت الإجراءات القانونية بحقه، وأُحيل إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار عملياتها الاستباقية لرصد أي أنشطة أو مخططات من شأنها تهديد أمن الكويت واستقرارها، مشددة على أنَّها «لن تتهاون مع كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين»، وأنها ستتعامل بحزم مع الأنشطة المشبوهة وفقاً لأحكام القانون.