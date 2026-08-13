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العالم العربي الخليج

عمان: تحركات حكومية لمتابعة آثار السفينة الجانحة

حثت على الإبلاغ الفوري عن أي ظهور لبُقع زيتية أو انبعاث روائح غير معتادة

النتائج جاءت بسبب متابعة تداعيات حادثة السفينة الجانحة بالقرب من جزيرة القبلية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلانيات (هيئة البيئة العمانية)
النتائج جاءت بسبب متابعة تداعيات حادثة السفينة الجانحة بالقرب من جزيرة القبلية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلانيات (هيئة البيئة العمانية)
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عمان: تحركات حكومية لمتابعة آثار السفينة الجانحة

النتائج جاءت بسبب متابعة تداعيات حادثة السفينة الجانحة بالقرب من جزيرة القبلية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلانيات (هيئة البيئة العمانية)
النتائج جاءت بسبب متابعة تداعيات حادثة السفينة الجانحة بالقرب من جزيرة القبلية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلانيات (هيئة البيئة العمانية)

تواصل السلطات العمانية متابعة التطورات المتعلقة بحادثة جنوح سفينة قبالة جزيرة القبلية التابعة لأرخبيل جزر الحلانيات بمحافظة ظفار؛ وذلك لرصد ومراقبة أي آثار محتملة قد تمس سلامة البيئة البحرية.

وأوضحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العمانية، في بيان رسمي أصدرته الخميس، اتخاذها إجراءاً احترازياً مشدداً للتعامل مع الواقعة؛ حيث بدأ «مركز سلامة وجودة الغذاء» تنفيذ عمليات تقصٍّ ومسح ميداني شملت أخذ عيّنات من المنتجات السمكية المعروضة والمتداولة في الأسواق المحلية؛ بهدف إخضاعها للفحوصات المخبرية والتأكد من خلوّها من أي ملوّثات ومطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمَدة.

وفي سياق الإجراءات الوقائية، دعت الوزارة الصيادين ومرتادي البحر إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الرسمية، مع الحثّ على الإبلاغ الفوري عن أي مؤشرات غير طبيعية، مثل التغير في لون المياه، أو ظهور بُقع زيتية، أو انبعاث روائح غير معتادة، بالإضافة إلى تجنب ممارسة النشاط السمكي والصيد في المناطق التي قد تظهر فيها مثل هذه الظواهر.

تداعيات السفينة الجانحة انتقلت إلى مرحلة جديدة مع وصول كميات من النفط المتسرب إلى البر الرئيسي للسلطنة (وكالة الأنباء العمانية)

وشددت السلطات العمانية على أن هذه التدابير تأتي في إطار الحرص التام على صحة المستهلكين وضمان سلامة الغذاء البحري، محذرة، في الوقت نفسه، من تداول الشائعات، وداعية إلى ضرورة استقاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالحادثة من مصادرها الرسمية والرموز المعتمدة.

تأتي هذه التحركات الوقائية في وقتٍ تتصاعد فيه المخاوف من الاتساع الميداني لرقعة التلوث، عقب تأكيدات ببدء وصول كميات من النفط المتسرب إلى البر الرئيسي لسلطنة عُمان، وتأثر بعض الشواطئ في منطقة رأس مدركة بالتلوث الزيتي مع التوقّع بتأثر نطاق شاطئي قد يصل طوله إلى 40 كيلومتراً في المنطقة نفسها، مع احتمال تأثر الشواطئ الجنوبية من جزيرة مصيرة بنطاقٍ قد يتراوح طوله من 10 إلى 20 كيلومتراً، وفقاً لأحدث المعطيات.

وواجهت جهود الإنقاذ والاحتواء صعوبات بالغة جراء نشاط الرياح الموسمية التي تعوق الوصول إلى السفينة المأزومة والمستقرة في موقعها، منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي، وفقاً لبيانات «المنظمة البحرية الدولية».

وأعلنت المنظمة البحرية، في وقت سابق، تفعيل خطط الطوارئ للتعامل مع التسرب النفطي الناجم عن الناقلة «كارولين بيزنغي»، التي يبلغ طولها 274 متراً وتحمل على متنها نحو 800 ألف برميل من النفط، والتي تقع حالياً على بُعد نحو 22 ميلاً بحرياً (40 كيلومتراً) من شاطئ شربثات على الساحل الجنوبي للسلطنة.

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العالم العربي الخليج

سفينتان إماراتيتان تتعرضان لهجوم في مضيق هرمز

سفن قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن قرب مضيق هرمز (رويترز)
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سفينتان إماراتيتان تتعرضان لهجوم في مضيق هرمز

سفن قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن قرب مضيق هرمز (رويترز)

تعرضت سفينتان تابعتان لشركة «أدنوك» الإماراتية لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، مساء الخميس، دون تسجيل أي إصابات.

وذكرت الشركة في بيان أنه تمت السيطرة على الوضع، مشددةً على أهمية حماية سلامة البحارة، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري.

وأهابت «أدنوك» بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الهجوم، مؤكدةً أنه يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداةً للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعدان من أعمال القرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكلان تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

وشددت الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الهجمات العدوانية، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

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العالم العربي الخليج

محمد بن سلمان وكوبر يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
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محمد بن سلمان وكوبر يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

ناقش الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر، تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحث الأمير محمد بن سلمان والأدميرال كوبر، خلال لقائهما، الخميس، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية.

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أخبار السعودية أخبار أميركا السعودية أميركا
العالم العربي الخليج

السعودية تؤكّد دعمها أمن العراق واستقراره

السعودية تؤكّد دعمها أمن العراق واستقراره
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السعودية تؤكّد دعمها أمن العراق واستقراره

السعودية تؤكّد دعمها أمن العراق واستقراره

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، مع الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في الرياض، أمس، العلاقات بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي، والتطورات الإقليمية.

وقال وزير الدفاع السعودي في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «أكّدنا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين بلدينا، بما يخدم مصالحنا المشتركة ويحقق أمن المنطقة واستقرارها». وأكد الأمير خالد بن سلمان أن «العراق سيبقى جاراً عزيزاً علينا، تربطنا مع حكومته وشعبه الشقيق روابط الأخوة والتضامن والتعاضد»، مشدداً على وقوف السعودية معه دوماً لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره لما فيه مصلحته وشعبه.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي خالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، والفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة، والفريق الركن فهد السلمان قائد القوات المشتركة، وهشام بن سيف مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات. ومن الجانب العراقي، حميد الشطري رئيس جهاز المخابرات، والفريق الركن زيد الموسوي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، والفريق الركن مهند الأسدي قائد الدفاع الجوي.

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