إصابة غوميز تخطف فرحة إيراولا بأول انتصاراته

قال المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا، إنَّ إصابة جو غوميز خلال فوز فريقه الودي على سندرلاند، كانت «أسوأ خبر» في بداية عهده مع بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 20 مرة.

وكان إيراولا يشرف على أول مباراة له منذ قدومه من بورنموث خلفاً للهولندي المُقال من منصبه آرني سلوت.

وشاهد المدرب الإسباني أهداف الآيرلندي الشمالي كيران موريسون، والمجري دومينيك سوبوسلاي، والإيطالي فيديريكو كييزا، والويلزي لويس كوماس، وهي تمنح ليفربول فوزاً على سندرلاند 4 - 2، السبت، في افتتاح جولته بالولايات المتحدة في ناشفيل.

لكن غوميز الذي بدأ المباراة في مركز قلب الدفاع وحمل شارة القائد، اضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة الثامنة.

وزادت مغادرة غوميز المبكرة من مشكلات إيراولا الدفاعية، إذ لا يزال الوافد الجديد الفرنسي جيريمي جاكيه يعود تدريجياً بعد معاناته من مشكلات بدنية، بينما يواصل الإيطالي جوفاني ليوني التعافي إثر غياب طويل الأمد.

وقال إيراولا في وقت سابق هذا الأسبوع إنَّ تشكيلة فريقه «تعاني نقصاً كبيراً» في الخط الخلفي.

وعلّق المدرب الإسباني: «ربما كان أسوأ خبر هو إصابة جو مباشرة. كنا سعداء لأننا كنا نجتاز جميع الحصص التدريبية تقريباً من دون أن نفقد أي لاعب. لكن لسوء الحظ خسرنا جو مباشرة».

وأضاف: «بالنسبة إلى جيريمي، قررنا التعامل معه بحذر. أمضى أشهراً طويلة من دون لعب؛ بسبب إصابة في الكتف. لذا، أعتقد أننا سنتعامل معه بهدوء. من المرجح أن يشارك في المباراة الأخيرة من هذه الجولة الأميركية، وسيكون لديه الوقت للحصول على دقائق لعب».

ورغم مشكلات الإصابات، يأمل إيراولا أن يشكِّل هذا الفوز قاعدةً للبناء عليها عندما يواجه ليفربول ريكسهام في نيويورك، وليدز في شيكاغو.

وتابع: «هناك كثير من الأمور التي تحتاج إلى تصحيح، بطبيعة الحال، فهذه المباراة الأولى. كان بإمكانك ملاحظة ثقل الأرجل، فاللاعبون كانوا يتدربون».

وأكمل: «لذا، افتقدنا بعض الانتعاش. لكنه سيمنحنا نقطة انطلاق جيدة لتحسين الأمور».

وحصل فيرجيل فان دايك على فترة راحة إضافية بعد مشاركته في كأس العالم مع منتخب هولندا.

لكن إيراولا أكد أنَّ السويدي ألكسندر إيزاك، والألماني فلوريان فيرتس والهولندي راين خرافنبرخ، موجودون في شيكاغو بعد انتهاء فترات الراحة التي حصلوا عليها عقب كأس العالم، وسينضمون قريباً إلى الفريق.