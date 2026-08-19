إيقاف نونو منديش ثلاث مباريات بعد طرده أمام لنس

قررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إيقاف البرتغالي نونو منديش، مدافع باريس سان جيرمان، ثلاث مباريات، عقب طرده خلال مواجهة كأس الأبطال أمام لنس، التي خسرها فريقه (0 - 1)، الأحد.

وتلقى الظهير الأيسر بطاقة حمراء في الدقيقة 87، إثر تدخل عنيف بالمرفق على البولندي ميخال سكوراش، لاعب لنس.

وبموجب العقوبة، سيغيب منديش عن المباريات الثلاث الأولى لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي أمام رين وليل وموناكو.

ومن المنتظَر أن يلجأ الإسباني لويس إنريكي، مدرب بطل فرنسا وأوروبا، إلى الوافد الجديد لوكاس دينيي أو لوكاس هرنانديز لتعويض غياب المدافع البرتغالي.

وفي المقابل، عوقب كيليان أنتونيو، مدافع لنس الشاب، بالإيقاف مباراتين، بعدما تعرض للطرد في الدقيقة 39 من المباراة ذاتها بسبب تدخل خطير على ماغنييس أكليوش، مهاجم باريس سان جيرمان الجديد.

ويستهل لنس مشواره في الدوري الفرنسي باستضافة أوكسير، قبل أن يحل ضيفاً على ستراسبورغ في الجولة الثانية.