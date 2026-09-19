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الرياضة رياضة عالمية

«لافتة مسيئة» توقف مباراة ليون وستاد رين في الدوري الفرنسي

مشجعو ليون خلال المباراة (رويترز)
مشجعو ليون خلال المباراة (رويترز)
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«لافتة مسيئة» توقف مباراة ليون وستاد رين في الدوري الفرنسي

مشجعو ليون خلال المباراة (رويترز)
مشجعو ليون خلال المباراة (رويترز)

فاز أولمبيك ليون 4-صفر على ضيفه ستاد رين السبت، ليتقدم إلى المركز الثاني في الدوري الفرنسي، وذلك في مباراة توقفت لفترة وجيزة بعد أن رفع مشجعو أصحاب الأرض لافتة مسيئة موجهة إلى منافسهم سانت إتيان.

وبهذا الفوز، رفع ليون رصيده إلى 11 نقطة بعد خمس مباريات، بفارق نقطتين عن المتصدر موناكو، الذي تغلب 2-1 على لانس أمس الجمعة، بينما يحتل رين المركز الخامس في الترتيب برصيد 10 نقاط بعد أداء باهت سيطر فيه على الكرة لكنه واجه صعوبة في صنع فرص حقيقية.

وتقدم ليون بسرعة 2-صفر في الشوط الأول بفضل هدفي إرنست نواما، لكن المباراة توقفت بعد ذلك عندما رفع المشجعون اللافتة المسيئة. غادر اللاعبون الملعب لكن المباراة استؤنفت بعد فترة وجيزة.

لم يؤثر هذا التوقف كثيرا على إيقاع ليون، وأضاف زاكاري أتيكامي الهدف الثالث بعد الاستراحة، قبل أن يسجل كورنتين توليسو الهدف الرابع من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 76.

وفاز تولوز 3-2 على ضيفه لوهافر محققا انتصاره الأول هذا الموسم بعد خمس مباريات، بينما تغلب أنجيه ولومان على تروا ولوريان على الترتيب.

ويستضيف باريس سان جيرمان، حامل اللقب، منافسه أولمبيك مرسيليا الأحد.

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الرياضة رياضة عالمية

فابينيو: المواجهات الكبرى تحتاج إلى لاعبين مثل صلاح

فابينيو خلال المباراة (موقع نادي طرابزون)
فابينيو خلال المباراة (موقع نادي طرابزون)
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فابينيو: المواجهات الكبرى تحتاج إلى لاعبين مثل صلاح

فابينيو خلال المباراة (موقع نادي طرابزون)
فابينيو خلال المباراة (موقع نادي طرابزون)

شدد البرازيلي فابينيو لاعب وسط طرابزون سبور على أهمية تواجد النجم المصري محمد صلاح في صفوف الفريق وذلك بعد الفوز العريض على غالطة سراي بنتيجة 4 / صفر ضمن منافسات الدوري التركي.

وقال فابينيو عقب لقاء السبت «الفوز يبقى أمرا مهما، ولكن الفوز بأداء مميز يكون له مذاق خاص، لقد قدم جميع اللاعبين أداء قويا، وسجلنا 4 أهداف وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، وخرجنا بشباك نظيفة، هذا الفوز كان هدية رائعة لجماهيرنا التي ساندتنا بشكل مميز».

أضاف «لقد طالبنا المدرب الجديد بالعمل بجدية وقوة، فهو ينتظر منا الشراسة في الملعب، ونجح في إجراء بعض التعديلات رغم توليه المسؤولية منذ فترة قصيرة، ولكنه يركز على صلابة الدفاع، واللعب الهجومي المباشر، والتوقف الدولي سيكون فرصة جيدة لاستيعاب أفكار بشكل أفضل، لذا ستكون مرحلة مفيدة وإيجابية».

وبشأن الثلاثية التي سجلها صلاح، قال البرازيلي الدولي «لقد اعتدت على ذلك منه، فهو يمنح الفريق ثقة كبيرة، والمباريات الكبيرة تحتاج للاعبين من نوعية صلاح، بإمكانهم صناعة الفارق».

واصل فابينيو الذي لعب بجوار صلاح لسنوات بقميص ليفربول «إنه لاعب مجتهد، وخطورة الفريق تزداد بوجوده في الملعب، فهو يمثل قوة الفريق، وأنا سعيد جدا من أجله، وأبارك له على أول هاتريك في الدوري التركي».

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محمد صلاح تركيا
الرياضة رياضة عالمية

مدرب طرابزون: صلاح قام بعمل رائع أمام غالطة سراي

مدرب طرابزون: صلاح قام بعمل رائع أمام غالطة سراي
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مدرب طرابزون: صلاح قام بعمل رائع أمام غالطة سراي

مدرب طرابزون: صلاح قام بعمل رائع أمام غالطة سراي

أشاد توماس ريس مدرب طرابزون سبور بأداء لاعبيه وخاصة محمد صلاح الذي سجل ثلاثية في الفوز العريض على غالطة سراي بنتيجة 4 / صفر ضمن منافسات الدوري التركي، مساء السبت.

وقال ريس في تصريحات عقب اللقاء «عشت أسبوعا مميزا ورائعا، أعتبر أنني حققت خلاله انتصارين، أحدهما يوم الإثنين ضد فريقي السابق إضافة إلى الفوز في مباراة اليوم».

أضاف «أنا سعيد للغاية وفخور بفريقي، لقد قدمنا أداء مميزا، لقد أوضحت قبل المباراة أنني توليت المهمة منذ فترة قصيرة، ولم يكن لدي الوقت الكافي للاستعدادا، بل تحدثت مع اللاعبين، وجهزت معهم خطة المباراة».

وأشار في ختام تصريحاته «لدينا مجموعة مميزة من أصحاب الخبرات مثل فابينيو ومحمد صلاح، لقد قدما أداء رائعا، وأرى أننا أنجزنا عملا مميزا خلال فترة زمنية قصيرة».

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غالطة سراي عند 13 نقطة في القمة «مؤقتا»، بعدما تلقى خسارته الأولى هذا الموسم.

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محمد صلاح تركيا
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برشلونة يعبر منعطف اشبيليه بهاتريك رافينيا

رافينيا يحتفل بأحد أهدافه في يامال (أ.ف.ب)
رافينيا يحتفل بأحد أهدافه في يامال (أ.ف.ب)
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برشلونة يعبر منعطف اشبيليه بهاتريك رافينيا

رافينيا يحتفل بأحد أهدافه في يامال (أ.ف.ب)
رافينيا يحتفل بأحد أهدافه في يامال (أ.ف.ب)

واصل فريق برشلونة سلسلة انتصاراته، ليحقق فوزا جديدا على مضيفه إشبيلية بنتيجة 3 / 1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وحول برشلونة تأخره بهدف سجله الفرنسي فوفانا لاعب إشبيلية في الدقيقة 19، إلى الفوز بثلاثية، حملت توقيع البرازيلي رافينيا، في الدقائق 22 و52 و69.

وعزز برشلونة صدارته لجدول الترتيب بالدوري الإسباني ورصيده 21 نقطة، أما إشبيلية فقد تلقى الخسارة الثانية هذا الموسم ليظل في المركز الخامس برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الرابع، والذي يواجه جاره ريال مدريد في مباراة الديربي الأحد بنفس الجولة.

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