إقالة الألماني توبمولر من تدريب لانس

أعلن لانس، الثلاثاء، انفصاله عن المدرب دينو توبمولر بعد 6 مباريات فقط مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وقال في بيان: «بروح من الاحترام المتبادل، يعلن نادي لانس ودينو توبمولر إنهاء تعاونهما بالتراضي».

وأوضح النادي أنه أجرى نقاشات موسعة مع توبمولر حول تشكيلة الفريق وتنظيم طاقمه التدريبي قبل إخطاره برغبته في إعادة هيكلة الجهاز الفني.

وأضاف النادي الفرنسي: «نظراً لأن دينو توبمولر لم يوافق على هذه التغييرات الإدارية، قررت إدارة النادي، انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية، الانفصال عنه وكذلك مساعداه الاثنان».

ويلعب الدولي السعودي سعود عبدالحميد ضمن صفوف لانس من الموسم الماضي، بيد أنه غاب عن المباريات الأربع الأخيرة بداعي الإصابة.

وعُين الألماني توبمولر (45 عاماً) في يونيو (حزيران) بعد مغادرة المدرب بيار ساغ لتدريب كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب قيادة لانس للتتويج بلقب تاريخي في كأس فرنسا وإنهاء الدوري المحلي في المركز الثاني.

واستهل المدرب الألماني، الذي كان يمتد عقده حتى عام 2028، مشواره بفوز مفاجئ 1 - 0 على باريس سان جيرمان في كأس السوبر الفرنسية في الشهر الماضي.

لكن في الدوري الفرنسي، فاز لانس مرة واحدة في أول 4 مباريات وبدأ رحلته في دوري أبطال أوروبا بفوز مثير بنتيجة 3 - 2 على مضيفه سلافيا براغ.

ويحتل الفريق المركز العاشر في ترتيب الدوري الفرنسي، ويحل ضيفاً على موناكو، يوم الجمعة، إذ سيتولى يانيك كايوزاك، الذي كان مساعداً لتوبمولر، قيادة الفريق.