مدرب سانتاندير: سنحاول الأداء «بجرأة وشجاعة» أمام برشلونة

يدرك خوسيه ألبرتو، مدرب راسينغ سانتاندير، صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه عند مواجهة برشلونة، الأربعاء، على ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني.

وقال ألبرتو في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «خوض مثل هذه المباريات حلم لنا جميعاً».

وأضاف: «ندرك صعوبة المهمة في ظل صحوة وحالة برشلونة، ولكن سنحاول أن نؤدي بشجاعة وجرأة مع ترقب لحظات صعبة ومعاناة، ولكن المباراة ستكون فرصة جيدة لنا لتقديم أداء جيد».

واختير ملعب كامب نو لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في 2029، وذلك بعد مرور 30 عاماً على آخر مرة استضافت فيها المدينة الكتالونية هذا اللقاء الأوروبي الكبير.

وعلق هانزي فليك، مدرب برشلونة: «إنه خبر سعيد للنادي، كامب نو سيكون ملعباً مذهلاً بعد اكتمال أعمال تجديده».