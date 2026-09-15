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اليونان تسحب دعمها... هل يضيق الخناق على إنفانتينو؟

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)
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اليونان تسحب دعمها... هل يضيق الخناق على إنفانتينو؟

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)

تتسع جبهة المعارضة ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وهذه المرة جاء الصوت من اليونان، التي أعلنت بوضوح سحب دعمها لترشحه لولاية جديدة على رأس «فيفا».

رئيس الاتحاد اليوناني ماكيس جاجاتسيس قال، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في سالونيك، إن بلاده اتخذت موقفاً واضحاً ضد ترشح إنفانتينو، مشيراً إلى أحداث شهدها كأس العالم ولم تكن، بحسب وصفه، مقبولة لدى الرأي العام الكروي.

لكن الخلاف الأكبر تفجر بسبب مشروع إنفانتينو لبيع حصة تجارية مرتبطة ببطولات «فيفا»، وبينها كأس العالم، لمستثمرين من القطاع الخاص؛ وهي الخطة التي أثارت معارضة واسعة قبل أن يتراجع عنها «فيفا» ويعتذر عن الأخطاء التي صاحبتها.

الموقف اليوناني يعزز تحرك «يويفا» المطالب بتغيير قيادة «فيفا»، بعدما سحبت اتحادات أوروبية عدة، بينها فرنسا، دعمها لإنفانتينو. كما انضم الاتحادان الآسيوي وكونكاكاف إلى المطالبين بالتغيير.

لكن إسقاط إنفانتينو لن يكون سهلاً؛ فبحسب «رويترز»، لا يزال يحظى بدعم قوي في أفريقيا وأميركا الجنوبية وأوقيانوسيا، ويملك حالياً ما يكفي من الأصوات للفوز بولاية جديدة.

ومع اقتراب انتخابات مارس (آذار) 2027، يبقى السؤال: هل تنجح أوروبا في العثور على منافس قادر على تحويل موجة الغضب إلى نهاية فعلية لعهد إنفانتينو؟

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إقالة الألماني توبمولر من تدريب لانس

الألماني دينو توبمولر المقال من تدريب لانس الفرنسي (أ.ف.ب)
الألماني دينو توبمولر المقال من تدريب لانس الفرنسي (أ.ف.ب)
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إقالة الألماني توبمولر من تدريب لانس

الألماني دينو توبمولر المقال من تدريب لانس الفرنسي (أ.ف.ب)
الألماني دينو توبمولر المقال من تدريب لانس الفرنسي (أ.ف.ب)

أعلن لانس، الثلاثاء، انفصاله عن المدرب دينو توبمولر بعد 6 مباريات فقط مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وقال في بيان: «بروح من الاحترام المتبادل، يعلن نادي لانس ودينو توبمولر إنهاء تعاونهما بالتراضي».

وأوضح النادي أنه أجرى نقاشات موسعة مع توبمولر حول تشكيلة الفريق وتنظيم طاقمه التدريبي قبل إخطاره برغبته في إعادة هيكلة الجهاز الفني.

وأضاف النادي الفرنسي: «نظراً لأن دينو توبمولر لم يوافق على هذه التغييرات الإدارية، قررت إدارة النادي، انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية، الانفصال عنه وكذلك مساعداه الاثنان».

ويلعب الدولي السعودي سعود عبدالحميد ضمن صفوف لانس من الموسم الماضي، بيد أنه غاب عن المباريات الأربع الأخيرة بداعي الإصابة.

وعُين الألماني توبمولر (45 عاماً) في يونيو (حزيران) بعد مغادرة المدرب بيار ساغ لتدريب كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب قيادة لانس للتتويج بلقب تاريخي في كأس فرنسا وإنهاء الدوري المحلي في المركز الثاني.

واستهل المدرب الألماني، الذي كان يمتد عقده حتى عام 2028، مشواره بفوز مفاجئ 1 - 0 على باريس سان جيرمان في كأس السوبر الفرنسية في الشهر الماضي.

لكن في الدوري الفرنسي، فاز لانس مرة واحدة في أول 4 مباريات وبدأ رحلته في دوري أبطال أوروبا بفوز مثير بنتيجة 3 - 2 على مضيفه سلافيا براغ.

ويحتل الفريق المركز العاشر في ترتيب الدوري الفرنسي، ويحل ضيفاً على موناكو، يوم الجمعة، إذ سيتولى يانيك كايوزاك، الذي كان مساعداً لتوبمولر، قيادة الفريق.

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مدرب سانتاندير: سنحاول الأداء «بجرأة وشجاعة» أمام برشلونة

خوسيه ألبرتو مدرب راسينغ سانتاندير (إ.ب.أ)
خوسيه ألبرتو مدرب راسينغ سانتاندير (إ.ب.أ)
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مدرب سانتاندير: سنحاول الأداء «بجرأة وشجاعة» أمام برشلونة

خوسيه ألبرتو مدرب راسينغ سانتاندير (إ.ب.أ)
خوسيه ألبرتو مدرب راسينغ سانتاندير (إ.ب.أ)

يدرك خوسيه ألبرتو، مدرب راسينغ سانتاندير، صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه عند مواجهة برشلونة، الأربعاء، على ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني.

وقال ألبرتو في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «خوض مثل هذه المباريات حلم لنا جميعاً».

وأضاف: «ندرك صعوبة المهمة في ظل صحوة وحالة برشلونة، ولكن سنحاول أن نؤدي بشجاعة وجرأة مع ترقب لحظات صعبة ومعاناة، ولكن المباراة ستكون فرصة جيدة لنا لتقديم أداء جيد».

واختير ملعب كامب نو لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في 2029، وذلك بعد مرور 30 عاماً على آخر مرة استضافت فيها المدينة الكتالونية هذا اللقاء الأوروبي الكبير.

وعلق هانزي فليك، مدرب برشلونة: «إنه خبر سعيد للنادي، كامب نو سيكون ملعباً مذهلاً بعد اكتمال أعمال تجديده».

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سعيد الملا ضمن تشكيلة كلوب الأولى «للمانشافت»... وباومان خارجها

الشاب سعيد الملا يزين قائمة «المانشافت» (رويترز)
الشاب سعيد الملا يزين قائمة «المانشافت» (رويترز)
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سعيد الملا ضمن تشكيلة كلوب الأولى «للمانشافت»... وباومان خارجها

الشاب سعيد الملا يزين قائمة «المانشافت» (رويترز)
الشاب سعيد الملا يزين قائمة «المانشافت» (رويترز)

ذكرت تقارير إخبارية، الثلاثاء، أن المهاجم الشاب سعيد الملا قد يشارك لأول مرة مع المنتخب الألماني ضمن التشكيلة الأولى ليورغن كلوب، في حين لن ينضم الحارس المخضرم أوليفر باومان.

وقالت مجلة «كيكر» الرياضية إن الملا، وهو من أصول لبنانية، سيكون من بين اللاعبين الذين سيرشحهم كلوب، الخميس، للمشاركة في مباريات دوري الأمم الأوروبية ضد هولندا وصربيا واليونان (مرتين) في الفترة ما بين 24 سبتمبر (أيلول) و4 أكتوبر (تشرين الأول).

وكان الملا، لاعب كولن (20 عاماً)، ضمن تشكيلة المنتخب في مباراتين من تصفيات كأس العالم الخريف الماضي تحت قيادة المدرب السابق يوليان ناغلسمان، لكنه استُبعد بعد المباراة الأولى، ولم يتم ضمه أيضاً لكأس العالم.

أما باومان (36 عاماً) فقد شارك في جميع مباريات التصفيات ومباراتين وديتين في مارس (آذار) بسبب إصابة مارك أندريه تير شتيغن، لكنه كان الخيار الثاني فقط في كأس العالم بعد عودة مانويل نوير من الاعتزال للمشاركة في البطولة.

وذكرت صحيفة بيلد أن كلوب، الذي خلف ناغلسمان بعد خروج فريقه من دور الـ32 في كأس العالم، لن يضم باومان، حارس مرمى هوفنهايم لقائمته.

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