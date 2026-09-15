سعيد الملا ضمن تشكيلة كلوب الأولى «للمانشافت»... وباومان خارجها

ذكرت تقارير إخبارية، الثلاثاء، أن المهاجم الشاب سعيد الملا قد يشارك لأول مرة مع المنتخب الألماني ضمن التشكيلة الأولى ليورغن كلوب، في حين لن ينضم الحارس المخضرم أوليفر باومان.

وقالت مجلة «كيكر» الرياضية إن الملا، وهو من أصول لبنانية، سيكون من بين اللاعبين الذين سيرشحهم كلوب، الخميس، للمشاركة في مباريات دوري الأمم الأوروبية ضد هولندا وصربيا واليونان (مرتين) في الفترة ما بين 24 سبتمبر (أيلول) و4 أكتوبر (تشرين الأول).

وكان الملا، لاعب كولن (20 عاماً)، ضمن تشكيلة المنتخب في مباراتين من تصفيات كأس العالم الخريف الماضي تحت قيادة المدرب السابق يوليان ناغلسمان، لكنه استُبعد بعد المباراة الأولى، ولم يتم ضمه أيضاً لكأس العالم.

أما باومان (36 عاماً) فقد شارك في جميع مباريات التصفيات ومباراتين وديتين في مارس (آذار) بسبب إصابة مارك أندريه تير شتيغن، لكنه كان الخيار الثاني فقط في كأس العالم بعد عودة مانويل نوير من الاعتزال للمشاركة في البطولة.

وذكرت صحيفة بيلد أن كلوب، الذي خلف ناغلسمان بعد خروج فريقه من دور الـ32 في كأس العالم، لن يضم باومان، حارس مرمى هوفنهايم لقائمته.