مطالبات كاميرونية بالتحقيق مع إيتو

دعت رابطة أندية الهواة في الكاميرون إلى فتح تحقيق بحق اتحاد البلاد لكرة القدم ورئيسه صامويل إيتو، على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن شبهات فساد.

واتُّهِم إيتو بتلقي دفعة مالية بشكل غير قانوني من الاتحاد الروسي لكرة القدم على صلة بمباراة ودية بين المنتخبين أُقيمت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ووفقاً لمزاعم الرابطة، فإن الاتحاد الروسي خالف شروط العقد المبرم مع نظيره الكاميروني من خلال تحويل قرابة 567 ألف يورو (654 ألف دولار) إلى حساب مصرفي لا يعود للاتحاد الكاميروني.

كما أعلنت الرابطة عزمها رفع دعوى قضائية ضد إيتو، المهاجم السابق لبرشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي، أمام المحاكم الكاميرونية، إلى جانب تقديم شكوى قانونية منفصلة في روسيا ضد الاتحاد الروسي لكرة القدم.

وأعلن إيتو، الشهر الماضي، دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو الذي يواجه انتقادات متزايدة ومطالب بالتنحي بسبب خطة مثيرة للجدل، تراجع عنها لاحقاً، لبيع حقوق كأس العالم، قائلاً إن المسؤول الإيطالي-السويسري «لم يرتكب أي خطأ».