الجزائر تفوز على النيجر ودّيا

الجزائر تفوز على النيجر ودّياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5326793-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%91%D9%8A%D8%A7
فرحة لاعبي الجزائر بهدف رامي بنسبعيني في مرمى النيجر (الاتحاد الجزائري)
قلب منتخب الجزائر الطاولة على ضيفه النيجر، وهزمه بنتيجة 2 / 1 في مباراة ودية أقيمت مساء الثلاثاء.
فجر منتخب النيجر مفاجأة بتقدمه في الشوط الأول بهدف سجله كونان ندري بعد مرور 13 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب «الحسين آيت علي» بولاية تيزي وزو.
وفي الشوط الثاني، أدرك محاربو الصحراء التعادل بهدف سجله محمد البشير بلومي من ركلة حرة سددها ببراعة في الدقيقة 54.
وأضاف رامي بن سبعيني مدافع بوروسيا دورتموند الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.
وبذلك يختتم منتخب الجزائر معسكره في التوقف الدولي، بعدما فاز على زامبيا 3 / 1 وتعادل بصعوبة مع بوروندي بنتيجة 2 /2 في انطلاقة مشواره بالمجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم.
في المقابل، فاز منتخب النيجر على ليسوتو 2 / 1، ثم خسر بهدفين دون رد أمام المغرب في أول جولتين من المجموعة الأولى للتصفيات.
خيّم الحزن على أسرة كرة القدم الأردنية، بعد وفاة اللاعب الناشئ معتصم إياد حمزة الطويل، لاعب فريق الأهلي تحت 18 عاماً، إثر تعرضه لحادث دهس مأساوي في العاصمة عمّان.ونعى النادي الأهلي لاعبه الشاب، مقدماً تعازيه إلى عائلته وذويه وزملائه، وسط حالة من الصدمة والحزن في الوسط الرياضي الأردني بعد الرحيل المفاجئ للاعب البالغ من العمر 17 عاماً.وبحسب الصحافة الأردنية، وقع الحادث في منطقة بيادر وادي السير في عمّان، بعدما نزل معتصم من حافلة النادي وكان في طريقه إلى منزله، قبل أن يتعرض للدهس، ليفارق الحياة متأثراً بالإصابات التي تعرض لها.وينحدر معتصم من بلدة فرعتا الفلسطينية، وكان يقيم برفقة عائلته في الأردن، وواصل مسيرته الكروية ضمن الفئات العمرية، إذ مثّل نادي الحسين سابقاً قبل انتقاله إلى الأهلي.وأثارت وفاة اللاعب الشاب موجة واسعة من الحزن والتعازي، إذ نعته أندية وشخصيات رياضية وجماهير أردنية، مستذكرة مسيرته القصيرة وطموحه في مواصلة مشواره في كرة القدم.
الصقور السعودية تحلق بـ«الكأس الخليجية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5326767-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
المدرجات الخضراء كانت في الموعد (تصوير: عدنان مهدلي)
أحرز المنتخب السعودي لقب كأس الخليج «خليجي 27»، للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام «1994 و2002 و2003»، وذلك على حساب المنتخب الإماراتي 2-0 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الإنماء «الجوهرة المشعة» بجدة، وسط حضور جماهيري كامل العدد.
وسبق المباراة حفل ختام مختصر، لكنه معبر للغاية بعنوان «أهلاً بالخليج»، وأدت إحدى الفرق الشعبية عرضاً غنائياً على أرض الملعب بينما قدمت كأس الخليج على شكل مجسم ضخم في وسط الملعب.
وجاء حفل الختام بعد نحو أسبوعين من انطلاق البطولة في جدة التي استضافت منافسات «خليجي 27» للمرة الأولى في تاريخها بمشاركة 8 منتخبات، توزَّعت على مجموعتين قبل وصول السعودية والإمارات إلى المباراة النهائية.
وكانت المدرجات الخضراء عنوان العرس الكروي الكبير؛ إذ قدمت درساً تاريخياً في المؤازرة والدعم، وقادت الأخضر للفوز التاريخي الذي أعاده لمنصات التتويج بعد غياب عقدين من الزمن، وقبل استضافة المحفل القاري «كأس آسيا 2027» بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل.
ومنذ بداية المباراة قدم نجوم الأخضر الشبان بقيادة المدرب اليوناني دونيس عرضاً نارياً توجوه بهدفين منذ الربع ساعة الأولى، ووضعوا منافسهم في زاوية صعبة للحاق بالنتيجة ومجاراتهم في الأداء والعزف الكروي المنفرد.
ودخل المنتخب السعودي بتشكيلة مكونة من: محمد العويس ومحمد أبو الشامات وحسان تمبكتي وعبد الإله المالكي ومتعب الحربي وعبد الله الخيبري وناصر الدوسري وصالح أبو الشامات ومحمد كنو وهمام الهمامي وفراس البريكان.
بينما ضمت تشكيلة الإمارات: خالد عيسى وروبن فيليب ولوكاس بيمنتا وعصام فايز ومامادو كوليبالي وماركوس ميلوني وعلاء الدين زهير وعثمان كمارا ودا سيلفا ونيكولاس خيمينيز وبرونو أوليفيرا.
ونجح اللاعب المتألق همام الهمامي في إشعال الأجواء مبكراً بتسجيله الهدف الأول للأخضر عند الدقيقة 11 مستغلاً عودة الكرة من داخل منطقة الجزاء على إثر ضربة زاوية، ليسددها قوية تغير مسارها بعد اصطدامها بأحد لاعبي الإمارات ليجد الحارس خالد عيسى صعوبة كبيرة في التصدي لها.
وبعده بدقيقتين، وثق فراس البريكان البداية المرعبة للأخضر بعد تسجيله الهدف الثاني مستغلاً تمريرة ماكرة من زميله ناصر الدوسري اخترقت الدفاعات البيضاء، ليجد نفسه في مواجهة المرمى، ويسددها على يسار الحارس خالد عيسى.
وكاد صالح أبو الشامات أن يضيف الهدف الثالث للأخضر بعد انفراده بالمرمى الإماراتي لولا أنه تعامل باستعراض مبالغ مع الكرة لتصطدم في القائم، وتضيع فرصة سعودية سانحة لقتل المباراة.
وعند الدقيقة 37، احتسب الحكم المغربي جلال جيد ركلة جزاء لصالح الإمارات بعد سقوط برونو أوليفيرا داخل المنطقة الخضراء مدعياً تعرضه لإعاقة من حسان تمبكتي، لكن الحكم عاد لتقنية الفار ليتأكد من عدم وجود خطأ من المدافع السعودي، ومن ثم إلغاء القرار وسط اعتراض من الجهاز الفني الإماراتي بقيادة الكرواتي زلاتكو، وتفاعل كبير من الجماهير السعودية في المدرجات.
المدرجات الخضراء كانت عنوان العرس الكروي الكبير إذ قدمت درساً في المؤازرة والدعم وقادت الأخضر للفوز التاريخي
مصر تتوج ببطولة شمال أفريقيا... وتصعد رفقة المغرب لكأس الأمم للشبابhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5326729-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
مصر تتوج ببطولة شمال أفريقيا... وتصعد رفقة المغرب لكأس الأمم للشباب
منتخب مصر للشباب بطل شمال أفريقيا (الاتحاد المصري)
صعد منتخبا مصر والمغرب لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للشباب تحت 20 عاماً التي ستقام في غانا العام المقبل 2027.
وقد صعد منتخب مصر إثر الفوز 2 - صفر على الجزائر في ختام منافسات بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بمدينة الإسماعيلية المصرية.
وسجل محمود صلاح وأنس رشدي هدفي المنتخب المصري في الدقيقتين 22 و82 من المباراة التي أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وفي التوقيت نفسه، فاز منتخب ليبيا 3 - 2 على نظيره المغربي حامل لقب كأس العالم في هذه المرحلة السنية في مباراة أقيمت على استاد الإسماعيلية.
تقدم المنتخب المغربي بهدف خالد قاسمي في الدقيقة 18، ورد نظيره الليبي بثلاثية لموسى إبراهيم، وعبد الرحمن مكاري من ركلة جزاء، وجعفر أبو لطيفة في الدقائق 30 و36 و67.
وقلص المغاربة الفارق بهدف ثان سجله منصف محمد في الدقيقة 79.
بهذه النتائج، يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة تصفيات شمال أفريقيا، ويتوج بكأس البطولة، يليه منتخب المغرب برصيد 7 نقاط، ليصعدا معاً لكأس الأمم المؤهلة لكأس العالم 2027 التي ستقام في أذربيجان وأوزبكستان.
في المقابل، تجمد رصيد منتخب الجزائر عند 4 نقاط ليبقى في المركز الثالث متفوقاً بفارق الأهداف عن ليبيا، بينما يتذيل منتخب تونس الترتيب برصيد 3 نقاط.
وعقب فوز مصر على الجزائر، أقيمت مراسم التتويج بحصول الفراعنة على كأس البطولة والميدالية الذهبية، ومنتخب المغرب على الميدالية الفضية للمركز الثاني.
كما تم تسليم الجوائز الفردية، حيث حصل محمود صلاح مهاجم الأهلي المصري ومنتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما حصل المغربي شعيب بلعروش لاعب ريمس الفرنسي على جائزة أفضل حارس مرمى.
وحصل المنتخب المغربي أيضاً على جائزة الروح الرياضية.
من جانبه، قال وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر عقب مراسم التتويج: «مبروك للجماهير واللاعبين واتحاد الكرة بعد تعب واجتهاد، شعوري بالسعادة لا يمكن أن يوصف».
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: «لعبنا في هذه البطولة 4 نهائيات أفريقية، هذه ليست مباريات بل نهائيات، وهدفنا الأساسي كان التأهل لكأس الأمم، والفوز بكأس بطولة شمال أفريقيا كان مكافأة لنا».
ووجه وائل رياض رسالة للجماهير المصرية بضرورة الحضور في المدرجات لمساندة هذا الجيل الشاب، وتصدير الرهبة أيضاً للمنافسين، مضيفاً أنه لا بد من استغلال الحالة الجيدة لمنتخب مصر في كأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب حسام حسن.