تلقى لاعبو بوروسيا دورتموند مفاجأة طريفة مستوحاة من لعبة الفيديو الشهيرة «جي تي إيه 6»، عقب الفوز على ملعب بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف دون رد، مساء السبت في الدوري الألماني.

ووزعت إدارة الإعلام بالنادي على اللاعبين صوراً مركبة مستوحاة من التصميمات البصرية للعبة، ظهر فيها كل لاعب في هيئة إحدى شخصياتها.

وابتسم فابيو سيلفا وجوب بيلينغهام لدى قراءة العبارة المصاحبة لصورة كل منهما «تمت المهمة بنجاح، وثلاث نقاط إضافية».

دورتموند يحتفل بالفوز بصور مستوحاة من «جي تي إيه 6» (حساب النادي إنستغرام)

وفي المنطقة المختلطة عقب المباراة، كشف المدافع فالديمار أنطون عن مصدر هذه الصور، موضحاً أنها جاءت مستوحاة من الإصدار الجديد للعبة «جي تي إيه 6»، وقال: «كانت هناك بعض الصور الجميلة والطريفة التي جرى توزيعها للتو».

وسخر ماكسيميليان باير من حجم عضلات ذراعيه الضخمة في الصورة، فيما ضحك جوليان رايرسون من السلاسل الذهبية التي ظهر مرتدياً إياها. أما أنطون، فقد ظهر ممسكاً بسلسلة يقود بها كلباً شرساً.