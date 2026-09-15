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الرياضة رياضة سعودية

«الانضباط» تعاقب التعاون بإغلاق مدرجاته مباراتين وغرامة 100 ألف ريال

سلوك «غير رياضي» و«أفعال بذيئة» توقفان غوميز الخليج وغالتييه نيوم

جمهور التعاون لن يتمكن من حضور المباراتين المقبلتين لفريقه على ملعبه (موقع النادي)
جمهور التعاون لن يتمكن من حضور المباراتين المقبلتين لفريقه على ملعبه (موقع النادي)
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«الانضباط» تعاقب التعاون بإغلاق مدرجاته مباراتين وغرامة 100 ألف ريال

جمهور التعاون لن يتمكن من حضور المباراتين المقبلتين لفريقه على ملعبه (موقع النادي)
جمهور التعاون لن يتمكن من حضور المباراتين المقبلتين لفريقه على ملعبه (موقع النادي)

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، قراراً بمعاقبة نادي التعاون على خلفية العبارات والهتافات التي رددها جمهوره خلال مواجهة الهلال، ضمن منافسات الدوري السعودي، بإغلاق ملعبه أمام الجماهير في المباراتين المقبلتين اللتين يخوضهما على أرضه، إلى جانب تغريمه 100 ألف ريال.

وثبتت اللجنة مخالفة جمهور التعاون للمادة «51-2» من لائحة الانضباط والأخلاق، بعد قيامه بترديد عبارات وهتافات مخالفة لأحكام اللائحة، بينما قررت اللجنة تشديد العقوبة وفقاً للمادة 39-4.

وألزمت اللجنة نادي التعاون بخوض المباراتين المقبلتين على أرضه في الدوري السعودي دون حضور جماهيري، مع إغلاق كامل للملعب، إضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما جاء القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة «144» من لائحة الانضباط والأخلاق.

وجاءت العقوبة على خلفية مواجهة التعاون والهلال، الجمعة الماضي، التي شهدت ترديد فئة من جماهير أصحاب الأرض أهازيج تجاه البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال، وهو ما دفع شركة نادي الهلال إلى التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، معتبرة ما حدث «أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة» تتنافى مع القيم والأخلاق الرياضية، وتتجاوز حدود التنافس والتشجيع في الملاعب.

وكانت مصادر مطّلعة لـ«الشرق الأوسط» قد كشفت أن لجنة الانضباط والأخلاق شرعت في التحقيق حول صدور الأهازيج والعبارات المسيئة ضد لاعب الهلال من مدرجات التعاون، قبل أن تصدر اللجنة قرارها الرسمي، الاثنين، بفرض عقوبتي الغرامة المالية وإغلاق الملعب أمام الجماهير لمباراتين.

وفي قرار آخر، عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق البرتغالي غوميز، مدرب الخليج، بالإيقاف مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال، إثر ارتكابه سلوكاً غير رياضي تجاه أحد جامعي الكرات خلال مواجهة الخليج والنصر، الجمعة الماضي، وفقاً لما أظهره الناقل الرسمي.

وثبتت اللجنة مخالفة غوميز للمادة «48-2-1» من لائحة الانضباط والأخلاق، وقررت إيقافه مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما جاء القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة «144».

كما أوقفت اللجنة الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم، 3 مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي المترتب على البطاقة الحمراء المباشرة، وغرمته 30 ألف ريال، على خلفية ما بدر منه خلال مواجهة نيوم والفتح، السبت الماضي.

وأوضحت اللجنة أن غالتييه ارتكب أفعالاً بذيئة ومهينة تجاه مقاعد بدلاء الفريق المنافس، وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة، وقررت تشديد العقوبة وفقاً للمادة «39-4» من لائحة الانضباط والأخلاق.

وثبتت مخالفة مدرب نيوم للمادة «48-2-2»، ليعاقب بالإيقاف 3 مباريات رسمية، بما في ذلك الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما جاء القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة 144.

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أحداث السوبر: «أفعال عدوانية» توقفان ليلى القحطاني ونسرين بهلولي

ليلى القحطاني (موقع نادي الهلال)
ليلى القحطاني (موقع نادي الهلال)
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أحداث السوبر: «أفعال عدوانية» توقفان ليلى القحطاني ونسرين بهلولي

ليلى القحطاني (موقع نادي الهلال)
ليلى القحطاني (موقع نادي الهلال)

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، عقوبتين بحق ليلى القحطاني لاعبة الهلال، ونسرين بهلولي لاعبة النصر، على خلفية أحداث مواجهة الفريقين في كأس السوبر السعودي للسيدات، التي أقيمت في 5 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وقررت اللجنة إيقاف ليلى القحطاني، لاعبة الهلال، مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق لها المشاركة فيها، إلى جانب إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجاءت العقوبة بعد ثبوت قيام القحطاني بأفعال عدوانية تجاه لاعبة من الفريق المنافس، وفقاً لما ورد في تقارير مسؤولي المباراة، لتثبت مخالفتها للمادة «48-2-2» من لائحة الانضباط والأخلاق، فيما جاء القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة 144.

نسرين بهلولي (موقع نادي النصر)

وفي قرار مماثل، عاقبت اللجنة نسرين بهلولي، لاعبة النصر، بالإيقاف مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق لها المشاركة فيها، وإلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال.

وثبتت مخالفة بهلولي للمادة «48-2-2» من لائحة الانضباط والأخلاق، بعد قيامها بأفعال عدوانية تجاه لاعبة من الفريق المنافس، وفقاً لما ورد في تقارير مسؤولي المباراة، فيما عُد القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة 144.

وبذلك بلغت العقوبات الصادرة بحق اللاعبتين أربع مباريات إيقاف في مجموعهما، وغرامات مالية بقيمة 10 آلاف ريال، بواقع مباراتين و5 آلاف ريال لكل لاعبة.

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كرة القدم للسيدات السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الكولومبي ليون: إذا كان الأهلي بطل آسيا فنحن أبطال أفريقيا

برايان ليون (الشرق الأوسط)
برايان ليون (الشرق الأوسط)
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الكولومبي ليون: إذا كان الأهلي بطل آسيا فنحن أبطال أفريقيا

برايان ليون (الشرق الأوسط)
برايان ليون (الشرق الأوسط)

أكد الكولومبي برايان ليون، مهاجم ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة أمام الأهلي السعودي، السبت المقبل في بريتوريا، ضمن منافسات كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، المؤهلة إلى المرحلة التالية من كأس القارات للأندية 2026.

وقال ليون، في حديث للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم إنه يعيش حالة من الهدوء قبل المباراة، ولا يشعر بأي ضغوط على المستوى الشخصي، مشيراً إلى أن الشعور الحقيقي بحجم المواجهة سيظهر مع اقتراب موعدها.

وأضاف المهاجم الكولومبي: «أشعر بهدوء شديد على المستوى الشخصي، ولا أعاني أي ضغوط على الإطلاق»، قبل أن يوضح: «لا داعي لأن نفرض الضغوط على أنفسنا. سيأتي ذلك الشعور قبل المباراة بيوم، أو ونحن في طريقنا إلى الملعب. هذا هو النوع المطلوب من الضغط، تلك الشرارة التي تشعل حماسك».

ويعوّل صنداونز على ليون، الذي انضم إلى صفوف الفريق في يناير (كانون الثاني) الماضي قادماً من ديبورتيفو إنديبندينتي ميديين، بعدما أصبح أحد أبرز عناصر الفريق الجنوب أفريقي، وأسهم في تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وسجل ليون خمسة أهداف خلال مشوار صنداونز القاري نحو اللقب الأفريقي، فيما وصل مجموع أهدافه مع الفريق إلى 18 هدفاً خلال 35 مباراة، ليمنح فريقه خياراً هجومياً بارزاً قبل مواجهة الأهلي.

وعن مواجهة الأهلي وما يمتلكه الفريق السعودي من أسماء بارزة، بينها الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمدافع التركي ميريح ديميرال، والبرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، والمهاجم الإنجليزي إيفان توني، شدد ليون على أن صنداونز يدرك جيداً حجم التحدي.

وقال: «ندرك جيداً مستوى اللاعبين الذين يمتلكونهم، وقوة تشكيلتهم وعمقها، فضلاً عن الجودة والإمكانات التي يتمتعون بها».

وأضاف: «إنهم أبطال آسيا ونحن أبطال أفريقيا، وهم يفكرون فينا أيضاً بالطريقة ذاتها».

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للفريقين، في ظل سعي كل منهما لمواصلة مشواره في البطولة، بعدما حجز الأهلي موقعه بوصفه بطلاً لدوري أبطال آسيا، في حين يدخل صنداونز اللقاء بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

ولا ينظر ليون إلى مواجهة الأهلي باعتبارها محطة نهائية؛ إذ يتطلع مهاجم صنداونز إلى مواصلة المشوار ومواجهة أحد أندية أميركا اللاتينية في المرحلة التالية، سواء كان فريقاً مكسيكياً مثل تولوكا أو بطل كوبا ليبرتادوريس.

وقال في هذا الصدد: «ستعني لي تلك المباراة الكثير؛ إذ سنواجه منافساً قوياً ومتمرساً في خوض النهائيات».

وأوضح أن كرة القدم في أميركا الجنوبية تختلف كثيراً عن أسلوب ممارستها ومعايشتها في القارة الأفريقية، معتبراً أن مواجهة أحد أندية المنطقة ستكون «مناسبة كروية مثيرة للغاية».

وأشار ليون إلى أن صنداونز سبق أن اختبر هذا النوع من المنافسة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، عندما واجه فلومينينسي البرازيلي، مؤكداً أن التأهل إلى المرحلة التالية وملاقاة أحد تلك الأندية «سيمثل إنجازاً هائلاً».

ويترقب صنداونز والأهلي مواجهة السبت في بريتوريا، وسط طموحات مشتركة بعبور اختبار القارات، في لقاء يجمع بطلي أفريقيا وآسيا ويضع خبرة الكرة السعودية أمام قوة الفريق الجنوب أفريقي المتوج قارياً.

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بطولة كأس القارات النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الهلال والنصر يدشنان رحلة «النخبة»... طموح اللقب يبدأ من الرياض والعين

النصر يتأهب لمواجهة العين الإماراتي (نادي النصر)
النصر يتأهب لمواجهة العين الإماراتي (نادي النصر)
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الهلال والنصر يدشنان رحلة «النخبة»... طموح اللقب يبدأ من الرياض والعين

النصر يتأهب لمواجهة العين الإماراتي (نادي النصر)
النصر يتأهب لمواجهة العين الإماراتي (نادي النصر)

تستكمل الأندية السعودية، الثلاثاء، ظهورها في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة بمواجهتين من العيار الثقيل، إذ يستهل الهلال رحلته القارية باستضافة الغرافة القطري على ملعب «المملكة أرينا» في العاصمة الرياض، فيما يعود النصر إلى البطولة من بوابة اختبار صعب خارج أرضه أمام العين الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد.

وتحمل المواجهتان طموحات كبيرة للهلال والنصر، فالأول يعود إلى البطولة وفي ذاكرته مرارة الخروج من دور الـ16 في الموسم الماضي، بينما يسجل الثاني عودته إلى «النخبة» بعدما غاب عن نسختها الماضية لمشاركته في دوري أبطال آسيا 2، واضعاً اللقب القاري ضمن أبرز أهدافه هذا الموسم.

وفي الرياض، يدشن الهلال رحلته أمام الغرافة وهو يعيش حالة فنية ومعنوية مرتفعة، خصوصاً بعد ردة الفعل القوية التي أظهرها في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين عندما اكتسح التعاون بسداسية نظيفة.

وجاء الانتصار العريض ليعيد الهلال سريعاً إلى طريق الانتصارات، ويؤكد حجم القوة الهجومية التي يمتلكها الإيطالي سيموني إنزاغي قبل الانتقال إلى المعترك القاري.

ولا تغيب عن ذاكرة إنزاغي لحظة وداع النسخة الماضية من البطولة، عندما انتهت رحلة الهلال في دور الـ16 أمام السد القطري بركلات الترجيح، وهي النهاية التي تجعل الفريق يدخل النسخة الجديدة برغبة مضاعفة في تقديم مشوار مختلف والوصول إلى المراحل الأخيرة.

ويملك الهلال أفضلية واضحة على الورق، بداية من عاملي الأرض والجمهور، وصولاً إلى قائمة مدججة بالنجوم والخيارات الهجومية المتنوعة التي صنعت الفارق في الفترة الأخيرة.

ويتقدم البرازيلي غابرييل مارتينيلي هذه الأسماء بعدما خطف الأضواء بتسجيله ثلاثية في سداسية التعاون، إلى جانب الإنجليزي أولي واتكينز والهولندي سمرفيل، فيما يمنح الصربي سيرغي سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز الفريق ثقلاً كبيراً في وسط الملعب، إلى جانب عدد من العناصر المحلية مثل مندش ومحمد كنو.

ويبحث الهلال عن بداية مثالية تمنحه أول ثلاث نقاط في البطولة، خصوصاً أن الطموحات لا تقف عند حدود تجاوز مرحلة الدوري، بل تمتد إلى المنافسة على اللقب والعودة إلى منصة التتويج الآسيوية.

أما الغرافة، فيصل إلى الرياض وهو يعرف جيداً حجم الاختبارات التي تنتظره أمام الأندية السعودية، بعدما واجه عدداً منها في النسخة الماضية، وخسر أمام الهلال والأهلي، فيما كانت خسارته الأكبر أمام الاتحاد بسباعية نظيفة.

ولا يعيش الفريق القطري أفضل فتراته على الصعيد المحلي، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 4 نقاط بعد أربع جولات، حقق خلالها انتصاراً وتعادلاً مقابل خسارتين، وهي بداية تضعه أمام تحدٍ أكبر عندما يواجه الهلال في الرياض.

ويقود الغرافة المدرب بيدرو مارتينيز، ويملك مجموعة من الأسماء صاحبة الخبرة، يتقدمها الجزائري ياسين براهيمي، وفلورينيل كومان، والمهاجم فرنك ماغري، ولاعب الوسط فابريسيو دياز، إلى جانب التونسي فرجاني ساسي الذي سبق له تمثيل النصر السعودي.

كما يعود الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لمواجهة فريقه السابق الهلال، بعدما أمضى تجربة ناجحة بقميص الأزرق العاصمي، وهو ما يضيف بُعداً خاصاً للمواجهة بالنسبة إلى المدافع المخضرم.

وفي مدينة العين، تتجه الأنظار إلى واحدة من أبرز مواجهات الجولة عندما يحل النصر ضيفاً على العين الإماراتي، في لقاء يعيد الفريق السعودي إلى دوري أبطال آسيا للنخبة بعد غيابه عن النسخة الماضية.

وكان النصر قد شارك في دوري أبطال آسيا 2 خلال الموسم الماضي، وبلغ المباراة النهائية قبل أن يخسر فرصة التتويج، ليعود هذه المرة إلى البطولة الأعلى قارياً بطموحات كبيرة ورغبة في المنافسة على لقب ظل هدفاً مهماً للفريق.

كما لا تزال تجربة مشاركته الأخيرة في «النخبة» حاضرة في الذاكرة، بعدما انتهى مشواره في النسخة قبل الماضية عند الدور نصف النهائي، ما يجعل العودة الجديدة محملة بطموحات تتجاوز مجرد الحضور.

ويخوض النصر موسمه الحالي بصورة مختلفة تحت قيادة الأسترالي بوستيكوغلو، الذي تولى المهمة خلفاً للبرتغالي خورجي خيسوس، وأجرى تغييرات على طريقة الفريق وأسلوبه.

ورغم امتلاك النصر مجموعة كبيرة من النجوم، فإن مستوياته شهدت بعض التذبذب خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرها تعادله أمام الخليج في الجولة الماضية من الدوري، ما يجعله مطالباً بإظهار ردة فعل مختلفة في الاختبار القاري.

ويبقى الاستقرار على صعيد الأسماء أحد أبرز أسلحة النصر، بوجود البرتغالي كريستيانو رونالدو في مقدمة الخيارات الهجومية، إلى جانب مواطنه جواو فيليكس الذي يمثل ورقة من أهم أوراق الفريق، والسنغالي ساديو ماني، في وقت يتوقع فيه استمرار غياب الفرنسي كينغسلي كومان بداعي الإصابة.

ولا تبدو مهمة النصر سهلة أمام العين، الذي يملك تاريخاً وخبرة كبيرين في المنافسات الآسيوية، فضلاً عن بدايته القوية هذا الموسم على الصعيد المحلي.

ويحتل العين المركز الثاني في الدوري الإماراتي، متساوياً في الرصيد مع الجزيرة المتصدر ومتأخراً عنه بفارق الأهداف، بعدما جمع نقاطه من أربع انتصارات وتعادل خلال خمس جولات، محافظاً على سجله خالياً من الخسارة.

ويقود الفريق الإماراتي الصربي فلاديمير إيفيتش، ويملك مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الفارق، يتقدمها الحارس المخضرم خالد عيسى والمغربي سفيان رحيمي، إلى جانب عبد الكريم تراوري وكاكو، الذي يعرف أجواء الكرة السعودية بعدما سبق له تمثيل التعاون، فيما يحضر المغربي الحسين رحيمي ضمن الخيارات الهجومية.

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