«الانضباط» تعاقب التعاون بإغلاق مدرجاته مباراتين وغرامة 100 ألف ريال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، قراراً بمعاقبة نادي التعاون على خلفية العبارات والهتافات التي رددها جمهوره خلال مواجهة الهلال، ضمن منافسات الدوري السعودي، بإغلاق ملعبه أمام الجماهير في المباراتين المقبلتين اللتين يخوضهما على أرضه، إلى جانب تغريمه 100 ألف ريال.

وثبتت اللجنة مخالفة جمهور التعاون للمادة «51-2» من لائحة الانضباط والأخلاق، بعد قيامه بترديد عبارات وهتافات مخالفة لأحكام اللائحة، بينما قررت اللجنة تشديد العقوبة وفقاً للمادة 39-4.

وألزمت اللجنة نادي التعاون بخوض المباراتين المقبلتين على أرضه في الدوري السعودي دون حضور جماهيري، مع إغلاق كامل للملعب، إضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما جاء القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة «144» من لائحة الانضباط والأخلاق.

وجاءت العقوبة على خلفية مواجهة التعاون والهلال، الجمعة الماضي، التي شهدت ترديد فئة من جماهير أصحاب الأرض أهازيج تجاه البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال، وهو ما دفع شركة نادي الهلال إلى التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، معتبرة ما حدث «أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة» تتنافى مع القيم والأخلاق الرياضية، وتتجاوز حدود التنافس والتشجيع في الملاعب.

وكانت مصادر مطّلعة لـ«الشرق الأوسط» قد كشفت أن لجنة الانضباط والأخلاق شرعت في التحقيق حول صدور الأهازيج والعبارات المسيئة ضد لاعب الهلال من مدرجات التعاون، قبل أن تصدر اللجنة قرارها الرسمي، الاثنين، بفرض عقوبتي الغرامة المالية وإغلاق الملعب أمام الجماهير لمباراتين.

وفي قرار آخر، عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق البرتغالي غوميز، مدرب الخليج، بالإيقاف مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال، إثر ارتكابه سلوكاً غير رياضي تجاه أحد جامعي الكرات خلال مواجهة الخليج والنصر، الجمعة الماضي، وفقاً لما أظهره الناقل الرسمي.

وثبتت اللجنة مخالفة غوميز للمادة «48-2-1» من لائحة الانضباط والأخلاق، وقررت إيقافه مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما جاء القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة «144».

كما أوقفت اللجنة الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم، 3 مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي المترتب على البطاقة الحمراء المباشرة، وغرمته 30 ألف ريال، على خلفية ما بدر منه خلال مواجهة نيوم والفتح، السبت الماضي.

وأوضحت اللجنة أن غالتييه ارتكب أفعالاً بذيئة ومهينة تجاه مقاعد بدلاء الفريق المنافس، وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة، وقررت تشديد العقوبة وفقاً للمادة «39-4» من لائحة الانضباط والأخلاق.

وثبتت مخالفة مدرب نيوم للمادة «48-2-2»، ليعاقب بالإيقاف 3 مباريات رسمية، بما في ذلك الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما جاء القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة 144.