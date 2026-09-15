الهلال والنصر يدشنان رحلة «النخبة»... طموح اللقب يبدأ من الرياض والعين

تستكمل الأندية السعودية، الثلاثاء، ظهورها في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة بمواجهتين من العيار الثقيل، إذ يستهل الهلال رحلته القارية باستضافة الغرافة القطري على ملعب «المملكة أرينا» في العاصمة الرياض، فيما يعود النصر إلى البطولة من بوابة اختبار صعب خارج أرضه أمام العين الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد.

وتحمل المواجهتان طموحات كبيرة للهلال والنصر، فالأول يعود إلى البطولة وفي ذاكرته مرارة الخروج من دور الـ16 في الموسم الماضي، بينما يسجل الثاني عودته إلى «النخبة» بعدما غاب عن نسختها الماضية لمشاركته في دوري أبطال آسيا 2، واضعاً اللقب القاري ضمن أبرز أهدافه هذا الموسم.

وفي الرياض، يدشن الهلال رحلته أمام الغرافة وهو يعيش حالة فنية ومعنوية مرتفعة، خصوصاً بعد ردة الفعل القوية التي أظهرها في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين عندما اكتسح التعاون بسداسية نظيفة.

وجاء الانتصار العريض ليعيد الهلال سريعاً إلى طريق الانتصارات، ويؤكد حجم القوة الهجومية التي يمتلكها الإيطالي سيموني إنزاغي قبل الانتقال إلى المعترك القاري.

ولا تغيب عن ذاكرة إنزاغي لحظة وداع النسخة الماضية من البطولة، عندما انتهت رحلة الهلال في دور الـ16 أمام السد القطري بركلات الترجيح، وهي النهاية التي تجعل الفريق يدخل النسخة الجديدة برغبة مضاعفة في تقديم مشوار مختلف والوصول إلى المراحل الأخيرة.

ويملك الهلال أفضلية واضحة على الورق، بداية من عاملي الأرض والجمهور، وصولاً إلى قائمة مدججة بالنجوم والخيارات الهجومية المتنوعة التي صنعت الفارق في الفترة الأخيرة.

ويتقدم البرازيلي غابرييل مارتينيلي هذه الأسماء بعدما خطف الأضواء بتسجيله ثلاثية في سداسية التعاون، إلى جانب الإنجليزي أولي واتكينز والهولندي سمرفيل، فيما يمنح الصربي سيرغي سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز الفريق ثقلاً كبيراً في وسط الملعب، إلى جانب عدد من العناصر المحلية مثل مندش ومحمد كنو.

ويبحث الهلال عن بداية مثالية تمنحه أول ثلاث نقاط في البطولة، خصوصاً أن الطموحات لا تقف عند حدود تجاوز مرحلة الدوري، بل تمتد إلى المنافسة على اللقب والعودة إلى منصة التتويج الآسيوية.

أما الغرافة، فيصل إلى الرياض وهو يعرف جيداً حجم الاختبارات التي تنتظره أمام الأندية السعودية، بعدما واجه عدداً منها في النسخة الماضية، وخسر أمام الهلال والأهلي، فيما كانت خسارته الأكبر أمام الاتحاد بسباعية نظيفة.

ولا يعيش الفريق القطري أفضل فتراته على الصعيد المحلي، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 4 نقاط بعد أربع جولات، حقق خلالها انتصاراً وتعادلاً مقابل خسارتين، وهي بداية تضعه أمام تحدٍ أكبر عندما يواجه الهلال في الرياض.

ويقود الغرافة المدرب بيدرو مارتينيز، ويملك مجموعة من الأسماء صاحبة الخبرة، يتقدمها الجزائري ياسين براهيمي، وفلورينيل كومان، والمهاجم فرنك ماغري، ولاعب الوسط فابريسيو دياز، إلى جانب التونسي فرجاني ساسي الذي سبق له تمثيل النصر السعودي.

كما يعود الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لمواجهة فريقه السابق الهلال، بعدما أمضى تجربة ناجحة بقميص الأزرق العاصمي، وهو ما يضيف بُعداً خاصاً للمواجهة بالنسبة إلى المدافع المخضرم.

وفي مدينة العين، تتجه الأنظار إلى واحدة من أبرز مواجهات الجولة عندما يحل النصر ضيفاً على العين الإماراتي، في لقاء يعيد الفريق السعودي إلى دوري أبطال آسيا للنخبة بعد غيابه عن النسخة الماضية.

وكان النصر قد شارك في دوري أبطال آسيا 2 خلال الموسم الماضي، وبلغ المباراة النهائية قبل أن يخسر فرصة التتويج، ليعود هذه المرة إلى البطولة الأعلى قارياً بطموحات كبيرة ورغبة في المنافسة على لقب ظل هدفاً مهماً للفريق.

كما لا تزال تجربة مشاركته الأخيرة في «النخبة» حاضرة في الذاكرة، بعدما انتهى مشواره في النسخة قبل الماضية عند الدور نصف النهائي، ما يجعل العودة الجديدة محملة بطموحات تتجاوز مجرد الحضور.

ويخوض النصر موسمه الحالي بصورة مختلفة تحت قيادة الأسترالي بوستيكوغلو، الذي تولى المهمة خلفاً للبرتغالي خورجي خيسوس، وأجرى تغييرات على طريقة الفريق وأسلوبه.

ورغم امتلاك النصر مجموعة كبيرة من النجوم، فإن مستوياته شهدت بعض التذبذب خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرها تعادله أمام الخليج في الجولة الماضية من الدوري، ما يجعله مطالباً بإظهار ردة فعل مختلفة في الاختبار القاري.

ويبقى الاستقرار على صعيد الأسماء أحد أبرز أسلحة النصر، بوجود البرتغالي كريستيانو رونالدو في مقدمة الخيارات الهجومية، إلى جانب مواطنه جواو فيليكس الذي يمثل ورقة من أهم أوراق الفريق، والسنغالي ساديو ماني، في وقت يتوقع فيه استمرار غياب الفرنسي كينغسلي كومان بداعي الإصابة.

ولا تبدو مهمة النصر سهلة أمام العين، الذي يملك تاريخاً وخبرة كبيرين في المنافسات الآسيوية، فضلاً عن بدايته القوية هذا الموسم على الصعيد المحلي.

ويحتل العين المركز الثاني في الدوري الإماراتي، متساوياً في الرصيد مع الجزيرة المتصدر ومتأخراً عنه بفارق الأهداف، بعدما جمع نقاطه من أربع انتصارات وتعادل خلال خمس جولات، محافظاً على سجله خالياً من الخسارة.

ويقود الفريق الإماراتي الصربي فلاديمير إيفيتش، ويملك مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الفارق، يتقدمها الحارس المخضرم خالد عيسى والمغربي سفيان رحيمي، إلى جانب عبد الكريم تراوري وكاكو، الذي يعرف أجواء الكرة السعودية بعدما سبق له تمثيل التعاون، فيما يحضر المغربي الحسين رحيمي ضمن الخيارات الهجومية.